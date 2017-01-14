Türkiye'nin ilk kapalı çarşılarından tarihi Demirciler Çarşısı restore ediliyor

KAHRAMANMARAŞ’ta yüzlerce yıldır ticaret hayatının merkezi olan Türkiye'nin ilk kapalı çarşılarından tarihi Demirciler Çarşısı, restore ediliyor.

Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan ve tarihi dokusunu önemli ölçüde yitiren Demirciler Çarşısı'nın yeniden kentin tarihi siluetine kazandırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi dokusuna uygun olarak restore edilen Demirciler Çarşısı, kentin yeni çekim alanlarından biri haline gelecek. Kahramanmaraş’ın tarihten bu yana ticari hayatının merkezi; Türkiye’nin üstü kapalı beş çarşısından birisi olan Tarihi Kapalı Çarşı’nın güney ucundan başlayıp doğuya doğru uzanan, geçmişi yüzlerce yıl önceye dayanan tarihi Demirciler Çarşısı yeniden eski görkemli günlerine dönüyor. Tarihi Demirciler Çarşısı, 'Sokak Sağlıklaştırma ve Restorasyon Projesi' kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 40’ı tescilli taşınmaz kültür varlığı, 91 dükkan, tescilli 1 hamam ve 1 çeşmenin restorasyonu yapılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 250 metre uzunluğundaki çarşının iki tarafına karşılıklı yerleşmiş 91 işyerini restore ettiklerini belirterek, "Kadim medeniyetimizin mirasına sahip çıkıyoruz. İşyerleri, çatılar yeniden yapılıyor. Çarşının tamamında kanalizasyon, yeni su şebekesi, doğalgaz şebekesi, elektrik, internet altyapısı yeniden düzenleniyor" dedi. Çalışmayla hem Kahramanmaraş’ı geçmişteki görkemine kavuşturmayı, hem de ticareti, turizmi ve esnafın kazancını arttırmayı amaçladıklarını kaydeden Erkoç, "Daha önce Mazman (kuyumcular), Kazzaz Çarşısı ile Suk-i Sultan (Sultan Çarşısı) restore edilmişti. Bu şekildeki restorasyon çalışmaları çok kolay değildir. İnşallah tarihi Demirciler Çarşısı’nı tarihteki güçlü ve görkemli günlerine geri döndüreceğiz" diye konuştu.

DHA