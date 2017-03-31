Türkiye’nin ilk “Sosyal Bağış Hareketi” başlıyor

– MARJİNALSOSYAL önderliğinde başlatılan Sosyal Bağış Hareketi, Türkiye’de Facebook üzerinden bireysel bağış ve sivil toplum kuruluşu bilincini artırmayı hedefliyor.

Türkiye’de bireysel bağış ve sivil toplum kuruluşu (STK) bilincini uyandırmak amacıyla, “Biriniz Hepimiz İçin” sloganıyla ortaya çıkan hareket, Nisan ayında başlayacak ve 15 ay sürecek. Her ayın ikinci Perşembe gününün “Sosyal Bağış Günü” ilan edildiği projede; Koruncuk Vakfı, Bilim Kahramanları Derneği, Darüşşafaka Cemiyeti, KAÇUV, Hayata Destek Derneği, WWF, TEMA, TEGV, KEDV, ÇEKÜL, AÇEV, AKUT, TOÇEV, Tohum Otizm Vakfı ve ASHOKA’nın içinde olduğu 15 sivil toplum örgütü yer alacak. Facebook’un da desteklediği proje kapsamında her ay bir STK’nın tanıtımı yapılacak ve Facebook üzerinden bireysel bağış ve sivil toplum kuruluşu bilincinin artırılması için çalışılacak.

Projenin ayrıntılarının paylaşıldığı basın toplantısında merak edilen soruları yanıtlayan MarjinalSosyal Kurucu Ortağı Işık Elpek ve Facebook Türkiye Kamu Politikaları Sorumlusu Nilay Erdem, bireysel bağışın önemi, STK’ların işleyişi, Türkiye’de bireysel bağış bilincinin uyandırılması konularında da bilgiler verdi.

TÜRKİYE’DE HER 3 KİŞİDEN 1’İ BAĞIŞIN GÜCÜNE İNANIYOR

Toplantıda, Sosyal Bağış Hareketi kapsamında MarjinalSosyal ve sosyal anket platformu Poltio işbirliği ile gerçekleştirilen “bireysel bağış” konulu anketin verileri de paylaşıldı. Araştırma kapsamında 6259 kişinin oy kullandığı ve elde edilen verilere göre her 3 kişiden 1’inin sivil toplum kuruluşlarına bağış yaptığı bilgisi verildi. MarjinalSosyal Kurucu Ortağı Işık Elpek araştırmadan çıkan diğer sonuçları, “Sivil toplum kuruluşlarına bireysel bağışı artırmak için neler yapılabileceğinin sorulduğu soruya katılımcıların yüzde 29’u, ‘yaratılan toplumsal faydaların insanlara açıklanması gerekiyor’ cevabını verdi. Sivil toplum kuruluşlarına neden bağış yapmadıkları sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 35,7’si maddi imkanı olmadığını, yüzde 33.4’ü ise sivil toplum kuruluşlarına güvenmediğini söyledi” şeklinde özetledi.

İLK STK TANITIMI 13 NİSAN’DA

Toplantının ardından DHA’nın sorularını yanıtlayan MarjinalSosyal Kurucu Ortağı Işık Elpek, Sosyal Bağış Hareketi’ni sosyal medya kullanıcılarını hedef alarak toplumda bireysel bağış ve sivil toplum kuruluşu bilincini oluşturmak için başlattıklarını söyledi. Hareketin en önemli özelliğini, “Her ayın ikinci Perşembe gününü Sosyal Bağış Günü ilan etmesi” olarak niteleyen Elpek, “Bu projeye dahil olan 15 STK var. Bunlardan her ay birinin Facebook üzerinden tanıtımını yapacağız. Topluma, sizin için hassas olan konularda, sivil toplum kuruluşları ikna olduğunuz çözümler üretiyorsa muhakkak onu destekleyin ve çözümün bir parçası olun, bağış yapın çağrısında bulunacağız” diye konuştu. İlk uygulamanın 13 Nisan’da başlayacağını belirten Elpek, “Bu ilk Sosyal Bağış Günümüz olacak ve 10 Nisan’da ilk sivil toplum kuruluşunu tanıtmaya başlayacağız” dedi.

FACEBOOK ÜZERİNDEN BAĞIŞ YAPILABİLECEK

Kişilerin Facebook üzerinden tanıtımı yapılan sivil toplum kuruluşuna bağış yapma şansı olacağını dile getiren Elpek, “Sosyal Bağış Hareketi sayfasından herhangi bir bağış alınmayacak ancak sayfa kişiyi, o ay tanıtımını yaptığı kuruluşa yönlendirecek. Sivil toplum kuruluşlarının sayfalarından ise çeşitli bağış yapma yöntemlerini kullanılarak bağışlar yapılabilecek” ifadelerinde bulundu. Sivil toplum kuruluşlarına olan güvensizlik sorununun aşılmasına da katkı sağlamak istediklerinin altını çizen Elpek, “Bu harekette yer alan sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere aslında Türkiye’de birçok STK toplumsal sorunlarla ilgili çok değerli çözümler üretiyor ve fayda sağlıyor. Önemli olan bizim, sağlanan bu faydayı, kamuoyuna anlatabilmemiz. Aslında bu kampanyanın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Biz sivil toplumu, topluma anlatmak istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Sosyal Bağış Hareketi’ne sosyal medya üzerinden; facebook.com/sosyalbagishareketi, instagram.com/sosyalbagis, twitter.com/BagisHareketi, #birinizhepimiziçin adreslerinden ulaşılabilecek.

DHA