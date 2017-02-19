Türkiye’nin ilk sosyalist muhtarı toprağa verildi

BURSA’nın İznik İlçesi’nde vefat eden, Türkiye’nin ilk Sosyalist muhtarı olarak bilinen Fevzi Kavuk (86), Müşküle Köyü’nde toprağa verildi.

Nazım Hikmet ile Bursa Cezaevi'nde birlikte yatan İsmail Başaran'dan etkilenerek Sosyalizme ilgi duyan Fevzi Kavuk, İznik'in Müşküle Köyü'nde yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat ettidi. 'Köylü Önderi' ve Türkiye'nin ilk sosyalist muhtarı olarak bilinen Fevzi Kavuk için Müşküle Köyü Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, CHP Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Ceyhun İrgil, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, ve Erkan Aydın, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, CHP İl Başkanı Şadi Özdemir, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Terönin ardından Fevzi Kavuk köy mezarlığında toprağa verildi.

12 EYLÜL'DE 10.5 AY HAPİS YATTI

1960 ile 1980 yılları arasında Müşküle Köyü'nde muhtarlık yapan Fevzi Kavuk, 12 Eylül 1980’deki askeri müdahalesinin ardından gözaltına alınıp, çeşitli cezaevlerinde 10 ay 15 gün hapis yattı. Kavuk, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) 1965 ve 1969 milletvekili genel seçimlerinde aday oldu, ancak kazanamadı.

DHA