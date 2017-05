Türkiye'nin konuştuğu Özge'ye protez bacak takılacak

ANTALYA'da sol ayağını bebekken kaybeden ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına yaptığı düzenekle yürümeye başlayan 3.5 yaşındaki Özge Yıldırım'ı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İstanbul'da protez takılacağını söyledi.

Başkan Menderes Türel, Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde fizik tedavisi süren minik Özge'yi ziyaret etti. Merkezde baba Ali İhsan Yıldırım'la da görüşen Türel, Özge'nin durumu hakkında bilgi aldı. Özge'nin durumundan haberdar olur olmaz daha iyi yürüyebilmesi için tedavisinin Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi olarak üstleneceklerini ailesiyle paylaştıklarını hatırlatan Menderes Türel, 'Bir talihsizlik sonucu maalesef küçük yaşta sevgili Özge bir ayağını kaybetmiş. Ama bunun telafisi bugünkü teknoloji ve tıp bilimiyle mümkün olabiliyor. Bir protez ayak takılmak suretiyle onun da yaşıtları gibi en güzel şekilde koşması, oynaması, çocukluğunu yaşaması hakkı. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Özkan da kendisiyle yakından ilgileniyor' dedi.

ÖZGE'Yİ İSTANBUL'A GÖNDERECEĞİZ

Bir an önce Özge'yi arkadaşlarıyla parkta koşarken, oynarken görmek istediklerini belirten Türel şöyle devam etti:

'Özge için dua ediyoruz. Babası Ali İhsan Bey ve annesi İlknur Hanım zaten büyük bir fedakrlıkla her türlü imkanı zorluyor, her türlü imkanı seferber ediyor. Biz kendisine protez ayak taktıracağız. Önümüzde birkaç gün içerisinde İstanbul'dan protez takılmasıyla ilgili randevular alınacak. Sevgili Özge'yi İstanbul'a göndereceğiz. En uygun, en mükemmel protez hangisi ise onu taktıracağız. Ardından Avrupa'da bile örneği olmayan Büyükşehir Belediyemizin rehabilitasyon merkezinde, Özge'nin rehabilitasyonu ile ilgili çalışmaları yürüteceğiz. İnşallah en kısa zamanda da hiçbir arıza olmadan arkadaşlarıyla beraber sağlığına kavuşup oynayabilir diye düşünüyoruz. Allah Özge'ye şifalar ihsan eylesin. Ailesine kolaylıklar diliyoruz.'

CUMMURBAŞKANI VE BAŞBAKANA TEŞEKKÜR

Özge'ye gösterdikleri yakın ilgi ve hassasiyetten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür eden Başkan Türel, 'Sayın cumhurbaşkanımızın, sayın başbakanımızın bu konudaki hassasiyetleri gerçekten fevkalade önemli. Onların bu hassasiyetleri, bu gibi meselelerin son derece insani boyutta değerlendirilmesine örnek bir davranış biçimidir. Biz bu gibi insani sorumlulukları her türlü sorumluluğumuzdan daha önemli görüyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz' dedi.

ÇOK MUTLUYUZ

Özge'nin babası Ali İhsan Yıldırım da Başkan Menderes Türel'e ilgi ve destekleri için teşekkür etti. Yıldırım, 'Sayın cumhurbaşkanımıza, sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize sahip çıktılar. Çocuğumuza protez ayak takılacak. Yürümesi daha iyi olacak. Bunun için çok mutluyuz' diye konuştu.

DHA