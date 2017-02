Türkiye'nin tur operatörleri Diyarbakır'a davet edildi

DİYARBAKIR Turizm Platformu, kentin turizm potansiyelini canlandırmak amacıyla Türkiye'deki tur operatörlerini kentte davet etti.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum ve kamu kurum kuruluşlarının yer aldığı Diyarbakır Turizm Platformu, Türkiye'deki tur operatörlerini kentte davet etti. Platform birleşenlerinden TSO Başkanı Ahmet Sayar, Diyarbakır'a davet ettikleri, tur operatörlerinin Diyarbakır'daki normalleşmeyi ve tarihi zenginlikleri gördükten sonra rahatlıkla tur düzenleyeceklerini ifade etti. Bölgedeki terör olaylarının turizmi etkilediğini dile getiren Sayar, şöyle dedi:

"Diyarbakır'da daha önceden kurulmuş olan turizm platformu, bunun içerisinde kamu kurumları var. Turizm ile ilgili kuruluşlar ve meslekler bulunuyor. Turizm Platformu'na DTSO olarak öncülük yapıyoruz. Mevcut platform olarak, Türkiye'deki büyük tur operatörlerini Diyarbakır'a davet ediyoruz. Özellikle 'Çözüm sürecinin' bozulmasından sonra kentimizdeki çatışmalardan dolayı turizm ve algı açısından sıkıntılı bir durum oldu. Turizm de bundan etkilendi. Tur operatörlerini buraya davet ederek Diyarbakır'daki normalleşmeyi görmelerini istiyoruz. Diyarbakır; dünyanın en eski yerleşim yerleri ve kentlerinden biridir. 12 bin yıllık yaşam serüveninden bahsediyoruz. Burası insan oğlunun ilk yaşama başladığı ve ilk buğdayın ekildiği, hayvanın ilk olarak evcilleştiği bir kenttir. 33 medeniyete ev sahipliği yapmış, inanç ve kültür değerleri açısından çok zengin bir kentiz. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmiş olan sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli değerlerinden biri olan surlarımız var. Amacımız; aynı zamanda bu değerlerimizi bu tur operatörlerine anlatmak. Tur operatörleri buradaki normalleşme ve tarihi zenginlikleri gördükten sonra çok rahat tur düzenlene bileceğini görecek."

Diyarbakır'da turizm alanında önemli yatırımların devam ettiğini aktaran TSO Başkanı Sayar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada turizm altyapısı da gelişiyor. Yyeni açılan zincir oteller var. İnşaatı devam edenler de mevcut. Bunların kısa sürede tamamlanmasıyla beraber turizm konaklanması açısından da uygun altyapıya kavuşmuş oluyoruz. Bunun dışında Diyarbakır'da fuar yapamıyorduk. 18-22 Nisan arasında Diyarbakır'da 8. Ortadoğu Tarım ve Hayvancılık Fuarı yapılacak. Firmaların ilgisinden memnunuz. Özellikle kendi ürünlerini orada sergilemek üzere ulusal düzeydeki firmaların stant açma ilgilerinden memnunuz. Amacımız; Diyarbakır'da konferansn, sempozyum ve heyetlerin rahat organizasyonlar düzenlemesidir. Görüştüğümüz bu platform arasında TÜRSAB bölge temsilciliği de var. İstanbul'daki turizm fuarı EMITT'te bu projeyi başlattık. Ön görüşmeler EMITT'e yapıldı. Tur operatörlerinden almış olduğumuz geri bildirim olumlu. Şu an sayı belli değil. İçerisinde önemli ve büyük firmalar var. Bir anda her şeyin normalleşmesini beklemiyoruz. Bir anda her şey eski haline dönecek beklentimiz yok. Türkiye'nin büyük şehirlerindeki yaşam koşulları ve güvenlik boyutu neyse Diyarbakır'ın da onların gerisinde olmadığını göstermek istiyoruz. Bu organizasyonlarla önümüzdeki süreçte tekrardan turizm açısından burada canlılığın yaşanacağını inanıyoruz."

Diyarbakır Turizm ve Tanıtma Derneği Başkan Yardımcı, Edip Paçal ise, son dönemde bölgedeki olaylar nedeniyle güvenlik açısından ön yargı oluştuğunu, bu ön yargının ortadan kalkmasını sağlamaya çalıştığını anlatırken, "Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçesi'nin UNESCO Kültür Mirası Listesine girmesi nedeniyle, tarihi ve kültürel değerlerimizi yerinde görmelerini sağlamak diğer bir amacımız. Gastronomi konusundaki zenginliğimizi bizzat tattırarak, eşsiz mutfak kültürümüzü tanıtmak gibi konular doğrultusunda tur operatörleri vasıtası ile Diyarbakır'a gelecek turist sayısının artışına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

