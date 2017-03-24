Türkler Delmenhorst'ta çorba dağıttı

Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti'ne bağlı Delmenhorst kentinde Türkler soğuk havada çorba dağıttı. Etkinlik Delmenhorst Mevlana Camisi yönetimi tarafından gerçekleştirildi. Bu yıl kuruluşlarının 40. yılını kutlayan Mevlana Camisi yönetimi, kutlama programı kapsamında önceki gün kent tren garında çorba dağıttı. Tren istasyonu çıkışında bir çadır kuran Türkler, kurdukları çadır önüne gelen herkese bir bardak dolusu mercimek çorbası verdi. Havanın soğuk olması nedeniyle insanlar çorbaya büyük ilgi gösterdi. 7'den 70'e herkes yapılan bu etkinliği çok güzel ve anlamlı buldu.

Türklerin ilk geldiği yerde çorba dağıttık

Melana Camii Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Çifçi 40. kuruluş yılını etkinliklerle kutladıklarını, bu etkinliklerden birisininde tren garı önünde çorba dağıtmak olduğunu dile getirdi. “Babalarımız bu kente ayak bastı ilk yerde çorba dağıttık” diye Çifçi: “40. yılımızı büyük bir grura kutluyoruz. Daha önce Birkaç etkinlik daha yaptık. 2017 yılı boyunca da bunları yapmaya devam edeceğiz. Bugün burada babalarımızın Delmenhorst'a ilk ayak bastığı yerde çorba dağıtarak insanların içini ısıtıyoruz. Amacımız bu soğuk havada sıcak ilişkiler kurmak, camimizi tanıtmak” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çorba dağıtılan çadırdan ve çevresinden görüntü

-Başkan Zafer Çifçi'nin açıklamaları

DHA