Türkler Paris'te sandık başında

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak olan anayasa oylaması için Avrupa'da yaşayan Türkler bugün oylarını kullanmaya başladı.

Paris Başkonsolosluğu'nda oy verme işlemi sabah 9'da başladı. Oylama akşam 21'e kadar sürecek.

Fransa genelinde Paris, Strazburg, Lyon, Marsilya, Nantes ve Bordeaux şehirlerinde oy kullanımı başladı. Strazburg, Lyon ve Marsilya Başkonsoloslukları binalarının imkanları yetersiz olduğu için güvenlik de göz önünde bulundurularak oy verme işlemleri başka binalarda gerçekleşiyor.

Fransa'da 326 bin seçmen bulunuyor ve bunların üçte biri Paris Başkonsolosluğu alanında. Oy vermek için konsolosluğa gelen vatandaşlar güvenlik kontrolünden geçirilerek içeri alındı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi ve İsmail Hakkı Musa Başkonsolosluk binasına geldi. Başkonsolos Görkem Barış Tantekin ile sandıkları ziyaret etti ve oy kullandı. Büyükelçisi ve İsmail Hakkı Musa “Bugün yurtdışındaki vatandaşlarımızın oy kullanmaya başladıkları gün. 9 Nisan'a kadar bu böyle devam edecek. Yurtdışında seçim tertiplemenin de kendine özgü zorlukları var. Alınması gereken tedbirler var. Bir tür seferberlik hem büyükelçilik için ama daha da önemlisi sahadaki başkonsolosluk. Fransa'da 6 başkonsoloslukta oy kullanıyor vatandaşlarımız. Yoğun bir ilgi olduğunu biliyoruz. Bir de güvenlik boyutu var. Fransız makamlarıyla çok yakın çalıştık, bundan sonra da öyle olacak. Önemli olan seçim atmosferinin bazı olumsuz ve zararlı unsurlarla etki altına alınmaması. Bunun yurtdışında daha kolay olduğunu da biliyoruz. Birtakım mihrakların kışkırtıcı faaliyetlerinin daha önce gördük. Maksadımız bu seçimde taşkınlıklarını olmaması. Vatandaşlardan müsterih olsunlar. Her konsoloslukta en seri şekilde oy kullanabilmeleri için gerekli tedbirleri almış durumdayız. “dedi

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Paris Başkonsoloslu Büyükelçi oy kullanma

Büyükelçi İsmail Hakkı Musa açıklama

DHA