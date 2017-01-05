Türkmenlere yardım malzemesi gönderildi

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nden yola çıkan yardım TIR'ı, Irak'ın Telafer kentindeki evlerini terk ederek Hatay'a sığınan Türkmenlere battaniye ve giyim eşyası götürdü.

Fethiye Belediyesi tarafından Irak'tan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Türkmenler için başlatılan yardım kampanyasına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi (FBKM) ile Fethiye Belediyesi'nin Göcek, Ölüdeniz, Karaçulha, Çiftlik ve Üzümlü ofislerinde battaniye ve giyim malzemeleri toplandı. Sıfır ya da temiz kullanılmış olmasına özen gösterilen eşyalar, bugün öğlen saatlerinde FBKM önünden TIR'a yüklendi.

Yola çıkan TIR'ı uğurlayan Fethiye Belediye Başkanı DP'li Behçet Saatcı, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti. Yardımların Hatay'a ulaşmasının ardından teşekkür ilanı vererek tüm eşya bağışlayanların ismini kamuoyuyla paylaşacağını anlatan Saatcı, "Özellikle kadınlarımız ve çocuklarımız için giyim eşyalarıyla hijyen malzemeleri TIR'a yüklendi. İnşallah önce Altınözü Kaymakamlığı'na ulaştıracak, oradan da Türkmen kardeşlerimize dağıtılacak. Gönül arzu ederdi ki bu tip yardımları gönderme pozisyonuna düşmeseydi ülkemiz. Maalesef bu coğrafyada kan ve gözyaşı var. Bizim yaptığımızda, kadim Anadolu kültürünün bir tezahürü. Evsiz barksız, ayakkabısız, kıyafetsiz yollara düşerek her şeyini orada bırakıp, IŞİD denilen beladan kaçarak ülkemize sığınan bu garip Türkmenlerimize Allah yardım etsin" diye konuştu.

DHA