Türkoğlu'nda yaşlı çift, sobadan sazın gazdan öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu İlçesi'nde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 67 yaşındaki Ahmet Bolat ile eşi 61 yaşındaki Ayşe Bolat hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Şekeroba Mahallesi'nde yaşayan Ahmet ve Ayşe Bolat çiftinden haber alamayan komşuları, evlerine gittiklerinde yaşlı çifti hareketsiz bulunca sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Bolat çiftinin sabodan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini saptadı. Çiftin cesetleri, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için morga konuldu.

DHA