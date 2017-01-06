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Aydın Haberi: Türksat'ı ele geçiren darbeci askerler için 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi (1)

Türksat'ı ele geçiren darbeci askerler için 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi (1)
17:056 Ocak 2017
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Türksat'ı ele geçiren darbeci askerler için 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi (1)
Türksat'ı ele geçiren darbeci askerler için 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi (1)

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, darbeci askerlerin, televizyon yayınlarını kesmek için girdiği ve ardından savaş uçaklarıyla bombalanan Ankara Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'ta yaşananlara ilişkin soruşturma tamamlandı. 16 şüpheli ve 56 müştekinin bulunduğu, 126 sayfalık iddianamede; darbeci askerler için 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, yayınları kesmek için askerlerle birlikte hareket eden mühendisler Salih Mehmet Dağköy, Burhan Güneş, Aydın Yavuz, Birol Baki ve Uğur Özüdoğru için ise 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

DHA

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