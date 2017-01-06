TÜRKSAT'ı ele geçiren darbeci askerler için 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi (2)

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci askerlerin, televizyon yayınlarını kesmek için girdiği ve ardından savaş uçaklarıyla bombalanan Ankara Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'ta yaşananlara ilişkin soruşturma tamamlandı. 16 şüpheli ve 56 müştekinin bulunduğu 126 sayfalık iddianamede darbeci askerler için 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, yayınları kesmek için askerlerle birlikte hareket eden mühendisler Salih Mehmet Dağköy, Burhan Güneş, Aydın Yavuz, Birol Baki ve Uğur Özüdoğru hakkında ise üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Öte yandan soruşturmada TÜRKSAT baskınında yer alan firari 6 askerin ise ları basına dağıtıldı. Darbe girişimi gecesinde Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'ta, iki görevlinin şehit edilmesine ve bir darbeci askerin öldürülmesiyle sonuçlanan olaylarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 126 sayfa tutan iddianamede televizyon yayınlarını kesmek için oluşturulan özel ekibin şüpheli Yarbay Eray Uçkun'un komutasında yeterli mühimmatla iki helikopterle 16 Temmuz günü saat 00.45 sıralarında TÜRKSAT'a gittikleri belirtili.

İKİ GÖREVLİYİ ŞEHİT ETTİLER

Helikopterin nizamiyeye iniş yapmadan ateş açtığını ve 3 kişinin yaralanmasına neden oldukları, ardından personeli toparlayarak idari binada ve nizamiye bölgesinde topladıkları, olaylar sırasında nizamiye bölgesine bazı görevlileri yaraladıkları, işletme direktörü Ahmet Özsoy ve şoförü Ali Karslı'nın ise nizamiye bölgesine girmek isterlerken araçlarına açılan ateş sonucu şehit edildikleri yer aldı.

YAYINI KESEMEDİLER

İddianameye göre, kontrolü sağlayan darbeciler, televizyon yayınlarını kesmek için görevlileri silah zoruyla tehdit etti. Ancak görevliler darbecileri oyalayarak yayınların kesilmemesini sağladı. Bunun üzerine yayınların kesilmesini sağlamak için FETÖ üyesi telekomünikasyon alanında uzman mühendisler Salih Mehmet Dağköy, Burhan Güneş, Aydın Yavuz ve Birol Baki'nin TÜRKSAT'a hareket ettikleri ve binaya giremeden emniyet güçleri tarafından yakalandıkları iddianamede yer aldı.

TÜRKSAT'TAN AYRILIN TALİMATI ALDILAR

İddianamede şüphelilerin yayınları kesememeleri üzerine Yarbay Eray Uçkun'un, irtibat içerisinde oldukları Osman Kılıç'tan, TÜRKSAT'tan ayrılmaları talimatı aldığı ve antenlerinin uçaklar ile bombalanacağını söylediği belirtildi. Sivillere yerleşkenin bombalanacağını, bir an önce alanı terk etmeleri gerektiğini bildiren darbeci askerler daha sonra el koydukları kuruma ait araçlarla olay yerinden kaçtı. İddianamede ayrıca kurumdan kaçarken darbeci askerlerin emniyet güçlerine ateş ettikleri, polisin karşılık vermesi sonucu askerlerden Ercan Şen'in 06 HD 453 plakalı araç içerisinde ölü ele geçirildiği yer aldı. Askerlerin kurumdan ayrılmasından sonra TÜRKSAT'ın 4 kez bombalandığı da belirtildi.

ASKERLER 5'ER KEZ, MÜHENDİSLER 3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLE YARGILANACAK

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesi halinde, şüpheli askerler 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek', 'Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek' suçlarından 3'er kez, TÜRKSAT çalışanları Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'yı şehit ettikleri için de 2'şer kez olmak üzere toplam 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacaklar. Darbe girişimi sırasında televizyon yayınlarını kesmek için TÜRKSAT'a girmeye çalıştıkları sırada yakalanan mühendisler ise üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak. Ayrıca şüphelilerin tamamı 'silahlı terör örgütüne üye olmak', bazıları ise 'kamu malına zarar vermek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'kasten yarala' ve 'nitelikli yağma' suçlarından da yargılanacaklar.

KAÇAN ASKERLER ARANIYOR

Öte yandan TÜRKSAT saldırısına katılan ve darbe girişiminden sonra kaçtıkları tespit edilen bazı askerlerin yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu askerlerin ları basına dağıtılarak, vatandaşların görmeleri halinde emniyet güçlerine ihbarda bulunmaları istendi.

DHA