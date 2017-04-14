TURMEPA 23 yılda, 2 milyon 650 bin ton katı atığın denize karışmasını önledi

DENİZ Temiz Derneği (TURMEPA) Karadeniz Bölge Koordinatörü Tuncer Üçüncüoğlu, TURMEPA'nın kuruluşundan bu yana 23 yılda 8 milyon 200 bin öğrenciye çevre dersleri vererek denizleri sevdirdiğini; 33 milyon litre siyah suyun ve 2 milyon 650 bin ton katı atığın denizlere karışmasının önlendiğini söyledi.

TURMEPA Karadeniz Bölge Koordinatörü Tuncer Üçüncüoğlu, 8 Nisan 1994 yılında Rahmi Koç'un kurucu başkanlığında Deniz Ticaret Odası ile birlikte kurulan TURMEPA'nın bu sene 23'üncü yılını kutladığını söyledi. 23 yılda TURMEPA'nın çok önemli çalışmalar yapıpı projeleri hayata geçirdiğini söyleyen Üçüncüoğlu, 'Bu uzun soluklu yolculukta siz dostlarımızın varlığını her zaman yanımızda hissettik, sizin maddi ve manevi desteğinizle büyüyerek TURMEPA ailesi olduk. İhtiyacımız olan oksijenin yüzde 50'sini sağladığımız denizlerimize nefes vermek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.TURMEPA olarak 23 yılda 8 milyon 200 bin öğrenciye çevre dersleri vererek denizlerimiz sevindirildi. TURMEPA eğitimleri yaklaşık 18 milyon öğrenciye sunuldu. 15 bin 300 eğitimci yetiştirildi. Gönüllü sayımız 5 bin 700'e ulaştı. 33 milyon litre siyah suyun, 2 milyon 650 bin kilogram katı atığın denizlere karışması önlendi. TV programları, kamu spotu, yazılı basın ve billboardlarla 52 milyona ulaşıldı. Çalışmalarımız sosyal medyada 7 milyon kez görüntülendi. Unutmamalıyız ki 1 litre atık yağ 1 milyon metreküp suyu kirletebiliyor. Vatandaşlarımızdan özellikle atık yağ konusunda daha titiz olmalarını ve sularımızın bu nedenle kirlenmemesi için gerekli özeni göstermelerin bekliyoruz' diye konuştu.

DHA