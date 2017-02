TÜROFED Başkanı Ayık: İsrail pazarında 1 milyonu görmek mümkün

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, İsrail devleti Türkiye'nin güvenlik seviyesini düşürdüğü takdirde 1 milyon İsrailli turist rakamını görmenin mümkün olduğunu söyledi.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, İsrail ve İran pazarını değerlendirdi. İsrail'de en büyük sıkıntının güvenlik derecesi olduğunu belirten Ayık, 2008 yılında İsrail pazarında 560 bin rakamına ulaşıldığını, 'one minute' olayından sonra rakamlarda çarpıcı düşüşler yaşandığını söyledi. Son yıllarda ilişkilerin yumuşamasıyla geçen yıl ülkeye 270 bin İsrailli turist geldiğini aktaran Ayık, "Fakat müşteri tipinde bir farklılık oldu. 2008'de yüzde 85 civarında Yahudi asıllı, yüzde 15 civarında da Arap asıllı İsrailliler gelirdi. Ama 2016 yılında bu rakam tersine döndü. Yüzde 15 civarında Yahudi asıllı, yüzde 85 civarında da Arap asıllı İsrailli geldi" dedi.

'1 MİLYONU GÖRMEMİZ MÜMKÜN'

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile birlikte son İsrail ziyaretinin çok olumlu geçtiğini ve uzun aradan sonra ilk kez üst düzey bir ziyaret yapıldığını kaydeden Osman Ayık, "Oradaki İsrailli yetkililerle her anlamda görüşmeler yapıldı. Tek sorun İsrail'deki güvenlik seviyesi. İsrail hükümeti genel anlamda tüm vatandaşları için güvenlik konusunda çok hassas ve çok titiz. Ülkeleri de belirli anlamlarda derecelendirir. Türkiye'ye şu anda güvenlik anlamında en riskli anlamına gelen 4'üncü seviyeyi vermişler. Bunun pazarlıkları da yapıldı. Taleplerimizi ilettik. En kısa sürede güvenlik seviyesi 3'e, 2'ye indirildiği takdirde İsrail'deki hareketin çok hızlı olacağını düşünüyoruz. Orada kısa sürede 1 milyon rakamını görmemiz mümkün olabilir" diye konuştu.

'OTELCİLER İÇİN DE İYİ MÜŞTERİ TİPİDİR'

İsrailli misafir tipinin turizmcilerin çok arzu ettiği misafir tipi olduğunu vurgulayan Ayık, şöyle dedi:

"Çünkü sadece tesisleri kullanmazlar, tüm alanları, çevreyi kullanırlar, şehirleri kullanırlar. Ciddi anlamda alışveriş yaparlar ve 3-4 günlük peryotlarla geldikleri için de ara boşlukları çok iyi doldururlar. Yani otelciler için de iyi bir müşteri tipidir. Türkiye'nin her yerine giderler. Kıyılara, merkez şehirlere, metropollere giderler. Dolayısıyla o pazarın tekrardan kazanılması bizim için çok önemli."

'İRAN'DAN VEFA BEKLİYORUZ'

İran pazarının da çok önemli olduğuna değinen Osman Ayık, şunları söyledi:

"Potansiyeli çok yüksek bir pazar aslında. O pazarda bizim çok büyük rakamları görmemiz mümkün. Çünkü İran aşağı yukarı Türkiye kadar nüfusu olan ve uzun yıllardır kapalı yaşayan bir ülke. Türkiye bu dönem içinde İran'a son derece destek olmuştur her anlamda. Çünkü İran vatandaşları Türkiye'yi gerek ticari anlamda gerekse uluslararası anlamda hep atlama noktası olarak kullanmışlardır. Türkiye de onlara bu hizmetleri en iyi şekilde sunmuştur. Dolayısıyla şu anda İran yavaş yavaş tekrar dünyada sistemin içerisine dönüyor ama biz onlardan vefa bekliyoruz açık söylemek gerekirse. Geçmişte nasıl biz onlara destek olduysak, onların da bugün bize destek olması lazım. Ama maalesef İran hükümeti birçok anlamda karar alırken çok katı ve çok kuralcı, özellikle de charter seferleri konusunda çok katı davranıyor. Bunlarda bir yumuşama olduğu takdirde, charter uçaklarının her noktaya inebilmesine müsaade ettikleri takdirde, oradaki sayıları kısıtlamadıkları takdirde İran pazarında da çok iyi rakamları görmemiz mümkün olur diye düşünüyorum."

DHA