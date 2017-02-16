“TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var” yarışmasına başvurular sürüyor

TÜSİAD tarafından, Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasında aktif rol oynayacak, vizyoner genç girişimcileri ortaya çıkarmak ve inovatif fikirleri büyük sermaye ile buluşturmak amacıyla düzenlenen “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var” yarışmasında yeni dönem 9 Ocak’ta başladı. 2016’da ülke çapında 70 il ve 144 üniversiteden 3195 gencin başvurduğu ve binlercesinin takip ettiği yarışmaya bu sene de büyük ilgi var. Başvuruların 20 Şubat’ta sona ereceği yarışmaya 18 – 30 yaş arası üniversite öğrencileri ekipler halinde katılabiliyor.
Türk Sanayici ve İşadamları Derneği'ndan (TÜSİAD) yapılan açıklamada, "Bu Gençlikte İŞ Var bir iş fikri yarışması olmaktan öte girişimci üniversite öğrencilerine iş dünyasının deneyimlerimden faydalanabilecekleri bir süreç deneyimi sunuyor" denildi ve şu bilgiye yer verildi:
"Online eğitim ile girişimcilik konusundaki bilgilerini pekiştiren gençlerden ön elemeyi geçenler, tüm masrafları TÜSİAD tarafından karşılanan bir eğitim kampına alınıyor. Eğitim kampı boyunca fikir ve ihtiyaç doğrulamadan pazara çıkış stratejisine, fizibiliteden etkin sunum tekniklerine kadar bir girişimcinin bilmesi gereken tüm temel konular hakkında eğitilen ve girişimcilik ekosisteminin önemli aktörlerinden mentorluk alan ekiplerden 12 tanesi TÜSİAD üye rehberleri ile çalışma ve iş planlarını geliştirme fırsatı elde ediyor."
Açıklamaya göre, tüm üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık olan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var Yarışması’nda birinciye 75.000 lira, ikinciye 50.000 lira, üçüncüye ise 25.000 lira para ödülü verilecek. Ayrıca yarışma sonunda en çok başvuru yapan üniversite TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı ile ödüllendirilirken, yarışma sürecinde en aktif çalışan öğrenci kulübü temsilcileri de İstanbul’da düzenlenecek Ödül Töreni’ne davet edilecek.
Bu yıl BASF Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmanın diğer destekçileri arasında Mazars Denge, Gittigidiyor, UBS, Allianz ve IBM bulunuyor.
DHA