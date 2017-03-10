TÜSİAD’ın “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var” yarışmasında ön eleme tamamlandı

“TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var” yarışmasında ön elemeler tamamlandı, Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleşecek eğitim kampına geri sayım başladı. 152 üniversiteden 3 bin 700 öğrencinin katıldığı yarışmada 31’i asil, 21’i yedek olmak üzere toplamda 52 iş fikri bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandı.

TÜSİAD’dan yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD tarafından, Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasında aktif rol oynayacak, girişimci üniversite öğrencilerine, iş dünyasının deneyimlerini sunma amacıyla düzenlenen ve bu yıl rekor başvuru sayısına ulaşan “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var” yarışmasında ön eleme süreci tamamlandı. Yarışmada üniversite öğrencileri iş fikirlerini, iş dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte geliştirerek hayata geçirme imkanına sahip oluyorlar.

Ön elemeyi geçen ekipler belirlendi

Türkiye’nin 73 ili ve 152 üniversitesinden 3 bin 700’ü aşkın öğrencinin başvurduğu yarışmada, toplamda bin 426 proje, en az iki yatırımı olan ve / veya Bireysel Katılım Sermayesi lisansına sahip melek yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin lider isimlerinin oluşturduğu bağımsız bir ön jüri tarafından değerlendirildi. İş fikirlerinin yüksek niteliği nedeniyle kıyasıya bir rekabete sahne olan ön eleme aşaması sonucunda jüriden en yüksek puanı alan, 31’i asil, 21’i yedek olmak üzere toplamda 52 iş fikri bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandı. Kazananların tam listesine ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in konu ile ilgili video mesajına www.bugenclikteisvar.com adresinden ve yarışmanın sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. Ön elemeyi geçen ekipler yarışmanın Eğitim Kampı etabında iş fikirlerini geliştirme imkanı bulacak.

Girişimciliğin önemli isimleri Özyeğin Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak Eğitim Kampı’nda deneyimlerini aktaracak.

“TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var” yarışmasında Eğitim Kampı etabı 15 Mart’ta başlayacak. Bu sene Özyeğin Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Eğitim Kampı kapsamında aralarında akademisyen, girişimci ve uzmanların bulunduğu eğitmenler, ihtiyaç doğrulamadan pazara çıkış stratejilerine, fizibiliteden etkin sunum tekniklerine kadar farklı konularda eğitimler vererek deneyimlerini yarışmacılara aktaracaklar. Bu yılki eğitim kampı, zengin programı ve uzman katılımcılarıyla dikkat çekiyor. Pazara çıkış ve hızlı büyüme, etkin sunum hazırlama teknikleri, fizibilite, marka stratejileri ve daha pek çok konu paneller, teorik vaka çalışmaları ve eğitimler halinde Eğitim Kampı’na katılacak yarışmacılara sunulacak. Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün açılışını yapacağı program 18 Mart’ta sona erecek.

Final 17 Mayıs’ta

Tüm üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık olan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var Yarışması’nda final 17 Mayıs 2017’de yapılacak. Yarışmada birinciye 75 bin, ikinciye 50 bin, üçüncüye ise 25 bin lira para ödülü verilecek.

Ön elemeyi geçen ekipler 15-18 Mart tarihleri arasında Özyeğin Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Eğitim Kampı’na katılmaya hak kazandı. Eğitim Kampı’nda, Türkiye girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimleri, yarışmacılarla deneyimlerini paylaşacak.

DHA