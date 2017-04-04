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Son Dakika: Tusk: 'Balkanlar bölgesini yasa dışı girişlere kapalı tutmakta kararlıyız'

Tusk: 'Balkanlar bölgesini yasa dışı girişlere kapalı tutmakta kararlıyız'

18:434 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Tusk: 'Balkanlar bölgesini yasa dışı girişlere kapalı tutmakta kararlıyız'
Tusk: 'Balkanlar bölgesini yasa dışı girişlere kapalı tutmakta kararlıyız'

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Balkanlar bölgesini, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik sığınmacı girişlerine karşı kapalı tutmaya "kararlı" olduklarını vurguladı.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüşmesinin ardından bir açıklama yapan Tusk, Bulgaristan'ın Türkiye sınırında sığınmacı girişlerine karşı yaptığı çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını ve gerektiğinde AB olarak daha fazla finansman desteği verebileceklerini söyledi.
Açıklamasında, AB olarak, Türkiye ile sığınmacıların geçişlerini engellemek üzere yaptıkları anlaşmaya da bağlı kalacaklarının altını çizen Tusk, "AB olarak sözlerimizi yerine getiriyoruz ve aynı şekilde Türkiye'den de anlaşma gereği üzerine düşeni yapmaya devam etmesini bekliyoruz" dedi.

DHA

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