Tutuklu Albay Sarı: Verdiğim emirler doğrultusunda hareket ettiler hepsinin tahliyesini istiyorum

Hayati KILIÇ/İSTANBUL,(DHA)FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, 1 kişinin şehit olduğu ve 16 kişinin de yaralandığı Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nü işgal girişimiyle ilgili 18'i rütbeli 58 askerin 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında tutuklu sanıkların tahliye talebi reddedilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda yapılan dördüncü duruşmaya 18 tutuklu sanık katıldı. Tutuksuz yargılanan erler duruşmaya gelmedi. Olayda yaşamını yitiren Ümit Yolcu'nun ağabeyi Aydın Yolcu ve avukatı Necip Kibar ile hazine avukatı Seçil Figen duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya sanıkların yakınları izleyici olarak katıldı. Duruşmada, 40'ı tutuksuz 55 sanığın savunması tamamlandı. Mahkeme heyeti başkanı Hulusi Pur, tutuklu sanıklar Yusuf Sari, Kadir Yıldız ve Burak Koç'un ifade vermeleri için yeterli sürenin olmadığına kanaat getirerek, üç sanığın savunmasını almadan duruşmayı erteleyeceğini bildirdi. Duruşma savcısı ise sanık savunmalarının henüz tamamlanamamış olması nedeniyle tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

'VERDİĞİM EMİR DOĞRULUSUNDA HAREKET ETTİLER'

Duruşmada, tahliye taleplerinin alınmasına geçildi. Savunması henüz alınmayan tutuklu albay Yusuf Sarı tahliye talebine ilişkin, 'Bu vatan evlatlarının tamamı verdiğim emirler doğrultusunda hareket ettiler. Hepsinin tahliyesini istiyorum' dedi. Duruşma sonunda sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 273 sayfalık iddianamede, çevik kuvvet önünde şehit edilen Ümit Yolcu maktül, Birol Tarlacı adlı vatandaş mağdur, 15 kişi ise müşteki olarak yer alıyor. İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ mensuplarının stratejik öneme sahip kurum ve kuruluşları hedef aldıkları, bunlardan birinin de Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü olduğu belirtiliyor. İddianamede, 18'si tutuklu 58 asker hakkında, 'Türkiye Büyük Millet Meclisini ve hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Yine tüm şüpheliler hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Şehit Ümit Yolcu'nun öldürülmesi ve 16 kişinin de yaralanması olaylarına ilişkin ise bazı askerler hakkında, 'Kasten öldürme, yaralama ve tehdit' suçlarından da değişik oranlarda hapis cezaları isteniyor.

DHA