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Çanakkale Haberi: Tütün kaçakçılığı yapan zanlıya 20 bin lira ceza

Tütün kaçakçılığı yapan zanlıya 20 bin lira ceza
14:3327 Mart 2017
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Tütün kaçakçılığı yapan zanlıya 20 bin lira ceza
Tütün kaçakçılığı yapan zanlıya 20 bin lira ceza

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE'nin Yenice İlçesi'nde 1100 kilo gümrük kaçağı tütün, tütün kıyma makinesi ve 4 bin makaron ele geçirdi. Olayla bağlantısı olan 1 kişiye, toplam 20 bin lira para cezası kesildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yenice İlçesi'nde durdurulan bir araçta gümrük kaçağı 1100 kilo tütün, tütün kıyma makinesi ve 4 bin makaron ele geçirildi. Jandarma tarafından ürünlere ve malzemeye el konuldu. Kaçak tütünle yakalanan şüpheliye tütün kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle toplam 20 bin TL cezası kesildi. Şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.

DHA

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