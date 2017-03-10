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İstanbul Haberi: Tuzla'da tarihi eser operasyonu

Tuzla'da tarihi eser operasyonu
17:4110 Mart 2017
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Tuzla'da tarihi eser operasyonu
Tuzla'da tarihi eser operasyonu

TUZLA'da polis ekipleri durdukları şüpheli araçta yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Denetim yapan Tuzla İlçe Müdürlüğü ekipleri, şüpheli buldukları bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda, 2 bin 700 adet gümüş, bronz ve bakır sikke, 1 adet altın para, 20 parça haç, ayna, mühür, kemer tokası, kolye, küpe ve tas ele geçirilirken, araç sürücüsü A.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eserlerin Roma, Eski Yunan, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu öğrenildi.

 

DHA

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