TYD Başkanı Ersoy: Tur operatörleri artık uçak kiralamayacak, bizden koltuk alacak

TÜRKİYE Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkanı Murat Ersoy, turizmde toptan pazarlama işinin sürdürülebilir olmaktan çıktığını belirterek, bunu aşabilmek için hedefteki ülke pazarlarına seferler düzenlemek gerektiğini söyledi. Dernek olarak bu pazarı üstlendiklerini aktaran Ersoy, "Bundan böyle tur operatörleri artık uçak kiralamayacak, bizden koltuk alacak" dedi.

TYD tarafından turizmde perakende satış yöntemlerinin pilot uygulaması olarak nitelendirilen Global Rezervasyon Portalı'nın tanıtım toplantısı, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Rixos Premium Otel'de yapıldı. Toplantıya, TYD Başkanı Murat Ersoy, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) Başkanı Fikret Öztürk, Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Bellis Otel sahibi Cemil Uğurlu, otel yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.

'TOPTAN PAZARLAMA SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAKTAN ÇIKTI'

Toplantıda gazetecilere açıklama yapan TYD Başkanı Murat Ersoy, turizmde toptan pazarlama işinin sürdürülebilir olmaktan çıktığını söyledi. Tur operatörlerinin geçen yıl peş peşe gelen olumsuzluklardan dolayı toptan pazarlama ve Türkiye'ye charter uçuş planlamalarından ürktüğünü aktaran Ersoy, "Bunun sonucunda da uçuşların periyodlarını daralttılar ya da uçuş planlarından vazgeçerek tarifeli seferlere yöneldiler. Yani toptan pazarlama işi sürdürülebilir olmaktan çıktı" dedi.

'RİSKLİ OLMADIĞINI GÖSTERECEĞİZ'

Bunu aşabilmek için hedefteki ülke pazarlarına seferler düzenlemek gerektiğini kaydeden Ersoy, "Türkiye'de bu pazarı dernek olarak biz üstleniyoruz. Derneğimiz bünyesinde havayolu olarak bu riskin altına giren sadece Atlas Havayolları var. Bunun haricinde hiçbir havayolu bu riskin altına girmek istemiyor. Dernek olarak bu riski alıp boş koltukları üstleniyoruz. Ve bunun da riskli olmadığını göstereceğiz. İstanbul'dan 12 ay boyunca 50'ye yakın bölgeye yani Türkiye'nin hedef pazarları olan Avrupa, Rusya, Doğu Avrupa gibi bölgelere uçuş planlaması yaptık. Bunun yanında İstanbul'dan da Türkiye'nin tatil bölgeleri olan Antalya, Bodrum, Dalaman gibi noktalarla bağlantı kuruyoruz. Antalya'da 6 ay olarak bu sene başlayıp pazarın gidişatına göre kışın da devam edeceğiz" diye konuştu.

'TUR OPERATÖRLERİ ARTIK UÇAK KİRALAMAYACAK'

Rusya'dan 14, Kazakistan'dan 5 ve Ukrayna'dan 5 nokta ile Doğu Avrupa, Romanya ve Moldova gibi pazarlardan uçuş haklarını aldıklarını vurgulayan Ersoy, şöyle dedi:

"Uçuşlar nisan ayında başlayacak. Dernek olarak aracıyı devre dışı bırakmak yerine aracıyı arada tutup 'senin taşıyamadığın riski biz üstleniriz yeter ki siz aradan çıkmayın' diyoruz. Örneğin 200 koltuğun, 100 koltuğunu aracı üstlenirken, kalan 100 koltuğun riskini de fiyat düşürmeden aksine daha yüksek fiyatla satma garantisi vererek riski üzerimize alıyoruz. Bundan böyle tur operatörleri artık uçak kiralamayacak, bizden koltuk alacak. Bu sistemi bize 'modern Avrupalı' dediğimiz tur operatörleri uyardığı için giriyoruz. Bütün bu kriterleri bize onlar verdi. Bunu Avrupa'nın en büyük oyuncuları bizden talep ettiği için yapıyoruz."

'BAŞARILI OLURSAK KRİZLERDEN DAHA AZ ETKİLENİRİZ'

Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince de "Maalesef 2016 yılında, 2015 yılından başlayan ve zirveye ulaşan sıkıntılar yaşadık. Alışılagelmiş müşteriler, tesislerimizdeki doluluk oranlarındaki düşüşler, bunun her birinin çeşitli sebepleri var. Bunları zaten medyada görüyoruz. Ama kendi kendime şunu soruyorum; biz neyi eksik yapıyoruz. Bu işlere büyük yatırımcı olarak girmiş olan, hayatı turizm olan bizler ne yapıyoruz Birilerinde hakkımızı aramak gayet normal. Bizler bu konuda neler yapmalıyız diye sürekli düşünüyoruz. Bu çatılar altında çok gayretli işler yapmalıyız. Sahip olduğumuz ürünleri dünyanın her noktasına satma ve ulaştırma konusunda başarılı olursak bu krizlerden daha az etkilenmiş oluruz" diye konuştu.

DHA