TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Domates üreticileri korunmalı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, domatesin tek başına ekonomiye 12 milyar 671 milyon liralık katkı yaptığını öne sürerek, “Bu kadar önemli bir sebzede, sorunlar en kısa zamanda çözülmeli, üretimin devamı sağlanmalıdır” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, domatesin sebzeler içinde bir tekel gibi olduğunu, değerde toplam bitkisel üretimdeki payının yüzde 10.7’sini, toplam sebze üretimindeki payının ise yüzde 40’ı bulduğunu belirtti.

Şemsi Bayraktar, 11.85 milyon tonluk üretimiyle Çin, Hindistan ve ABD’nin ardından dördüncü sırada gelen ve dünya domates üretiminin yüzde 6.9’unu karşılayan Türkiye’nin ihracatta ise dördüncü sırada kaldığını vurguladı. Toplam sebze ihracatının yüzde 62’sinin domatesten oluştuğuna dikkati çeken Bayraktar, 6.2 milyon tonu bulan örtü altı sebze üretimindeki payının da yüzde 52.8’i bulduğunu bildirdi.

Domates ihracatında, Meksika, Hollanda ve İspanya’nın ardından dördüncü olan Türkiye’nin, dünya domates ihracatında aldığı payın yüzde 4.5’e ulaştığını belirten Bayraktar, şunları söyledi:

2006-2016 döneminde, domates ekim alanının yüzde 6.8 gerilediğini, buna karşın verimdeki yüzde 37.2’lik artışın üretime olumlu yansıdığını ve üretim rakamını yüzde 27.9 yükselttiğini bildiren Bayraktar, “Verim artıkça, Türkiye, üretim ve ihracatta dünyada daha üst sıralara tırmanacaktır. 2006-2016 döneminde salçalık domatesteki yüzde 36.6, sofralık domatesteki yüzde 24.1’lik artışın sebebi verimdeki yükselmedir” dedi.

Üretimi sürekli artan salçalık domateste yapılan sözleşmeli üretimde, sözleşmelerin sanayiciler tarafından tek taraflı hazırlanmasının üreticileri mağdur ettiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

“Sanayici yapılan sözleşmeye sadık kalmamakta, düşük fiyat vermekte, üreticinin ürününü almamaktadır. Sebze üretiminde karşımıza çıkan en önemli sorunlardan birisi de hastalıklardır.

"Üretimde teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak verimi artırmanın yolları aranmalı, birim maliyet düşürülerek, ihracatta da avantajlı bir konuma geçilmelidir.

"Domates ve ürünleri üretim ve ihracatına verilen desteklere devam edilmeli ve sözleşmeli üretimde üreticinin mağduriyetini giderici tedbirler alınmalıdır. Sözleşmelerin Ziraat Odaları marifetiyle yapılmasının sağlanması gerekmektedir.”

DHA