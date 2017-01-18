TZOB: Nadas alanları baklagil üretimi için kullanılmalı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Hollanda büyüklüğünde 4.1 milyon hektar alanın nadasa bırakıldığını hatırlatarak, “Bu alanları nadasa bırakacak kadar zengin değiliz. Baklagillerde üretim açığımız var. Münavebeyle nadas alanlarının önemli bir bölümünde baklagil tarımı yapılabilir” dedi.

Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, baklagillerin sağlıklı ve dengeli beslenmedeki yeri ve öneminin son yıllarda fark edildiğini ve üretim ve tüketiminin yaygınlaşmaya başladığını belirten Bayraktar, baklagillerin günlük alınması gereken proteinler içinde en önemli bitkisel protein kaynağı olduğunu vurguladı ve ekledi:

“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, baklagillerin insan beslenmesindeki öneminden hareketle 2016 yılını ‘Uluslararası Bakliyat Yılı’ olarak ilan etmişti. Ocak ayının üçüncü Çarşamba günleri de artık Dünya Bakliyat Günü olarak kutlanacak. Dünyada 85.6 milyon hektar alanda 77.5 milyon ton baklagil üretiliyor. Türkiye, baklagillerde çok büyük bir potansiyele sahiptir. Hindistan’ın yüzde 25 payla ilk sırada yer aldığı baklagil üretiminde ülkemizin payı yüzde 2.5’i buluyor. Dünyada 85 milyar dolar piyasa değerine, 14 milyar dolar ihracat tutarına konu olan baklagillerde çok büyük bir pay alabilir.”

Kuruda nohut-mercimek, suluda fasulye

Devletin su kısıtı olan bölgelerde prim desteğini yüzde 50 fazlasıyla ödediğini vurgulayan Bayraktar, “Ülkemiz su zengini değildir" dedi ve ekledi:

"Halen, sulanabilir olmasına karşın 2.27 milyon hektar alanı sulama altyapı yatırımlarını tamamlayamadığımız için sulayamıyoruz. Baklagillerden nohut ve mercimek kuruda da üretilebiliyor. Sulama yatırımlarımızı tamamlayamadığımız için sulayamadığımız veya ekonomik ve teknik olarak sulama yapılamayacak alanları nadasa bırakıyoruz. Nadasa bırakılan alan 4.1 milyon hektarla Hollanda büyüklüğünde bir alandır. Bu alanları nadasa bırakacak kadar zengin değiliz. Baklagillerde üretim açığımız var. Münavebeyle nadas alanlarının önemli bir bölümünde baklagillerin tarımı yapılabilir. Biyolojik gübre işlevi gören baklagiller, toprağı azot bakımından zenginleştiriyor, tarımda verimi artırıyor.”

Bayraktar, azalan baklagil üretiminin artırılması için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Üretimden vazgeçen üreticilerin yeniden baklagil üretime yönlenebilmesi için prim desteklemesi artırılarak devam etmelidir.Özellikle hasat dönemlerinde baklagil ithalatına kesinlikle izin verilmemelidir.Sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması için tohum desteği devam etmelidir.Hastalıklara dayanıklı, verimi yüksek tohum çeşitleri geliştirilmelidir.Toprak verimliliğinin artırılması ve korunması yönünden önemli katkılar sağlayan baklagillerin ekim nöbetine alınması teşvik edilmelidir.Nohut ve mercimeğin ekim alanlarının genişletilmesi bakımından geçmişte olduğu gibi nadas alanlarında üretim uygulaması yeniden başlatılmalıdır.”

DHA