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İstanbul Haberi: Uçağa bazukayla binmek isteyen Türk yolcu gözaltında

Uçağa bazukayla binmek isteyen Türk yolcu gözaltında
23:467 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Uçağa bazukayla binmek isteyen Türk yolcu gözaltında
Uçağa bazukayla binmek isteyen Türk yolcu gözaltında

Ukrayna'nın Zaporoje kentinden İstanbul'a uçmaya hazırlanan bir yolcunun bagajından bazuka ve askeri istasyon cihazı çıktığı bildirildi. Yolcunun Türk olduğu açıklandı.
Ukrayna Devlet Gümrük Servisi Zaporoje Dairesi'nden yapılan açıklamada, uçağa bazuka ile binmeye çalışan Türk yolcunun havaalanında gözaltına alındığı belirtildi.
İsmi açıklanmayan yolcunun bagajının kontrol edildiği sırada bazuka ve askeri istasyon cihazına ulaşıldığı kaydedildi.
Ukraynalı yetkililer, Türk vatandaşının silah ve cihazı yasa dışı olarak bulundurduğunu açıkladı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(lı)

DHA

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