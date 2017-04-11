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İstanbul Haberi: Uçakta bagaj kavgası

Uçakta bagaj kavgası

21:5111 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Uçakta bagaj kavgası
Uçakta bagaj kavgası

İSTANBUL-Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan uçakta, yolcular arasında bagaj yüzünden kavga çıktı. İki yolcu polis tarafından uçaktan indirildi. 
Anadolujet'e ait İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Diyarbakır'a gitmek için hazırlanan uçakta yolcu alımı tamamlandı. Bu sırada bir yolcu el bagajını koltuğun altına koymak istedi. Başka bir yolcu ise buna itiraz etti. Bunun üzerine iki kişi arasında bagaj tartışması başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle de pilot, uçağa polis ekipleri çağırdı. İki yolcu uçaktan indirildi. Uçak Diyarbakır'a gitmek üzere havalandı. İfadeleri alınan iki kişinin serbest bırakıldığı öğrenildi. 

DHA

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