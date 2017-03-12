Üçüzleriyle birlikte YGS'de ter döktü

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, 7 çocuk annesi ev hanımı 44 yaşındaki Marşide Kuş, üçüz olan çocukları 23 yaşlarındaki Onur, Orçun ve Fatma ile birlikte Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girip ter döktü.

Aydınlık Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi Marşide Kuş, üçüzleri Onur, Orçun ve Fatma ile birlikte bugün ayrı okullarda YGS'ye girdi. Marşide Kuş, birlikte ders çalıştığı çocuklarıyla 26 yıl aradan sonra yeniden sınava girmenin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

En son 26 yıl önce girdiği sınavda başarılı olduğunu ancak yanlış tercih nedeniyle üniversiteye giremediğini belirten Marşide Kuş, "Çok heyecanlıyım, 3 çocuğumla birlikte sınava girdim. Ben onlara, onlar da bana başarılar diledi. 26 yıl önce girdiğim sınavda iyi bir puan almama rağmen tercih hatası yüzünden yerleşemedim. İçimde ukde kalan bu duyguyu tekrar yaşamak istedim. En büyük destekçim eşim. Hedefim en azından iki yıllık bir meslek yüksekokuluna yerleşmek" dedi.

Anasınıfına giden küçük oğlu 6 yaşındaki İbrahim Efe ile okul önünde bekleyerek destek verdiği eşinin, çocuklarından fazla puan alması halinde tatille ödüllendireceğini ifade eden çiftçi İsmet Kuş ise, "Bir çocuğu üniversitede okuyan ve üçüzleriyle sınava giren bir anneyle birlikteyiz. Eğitime önem veren bir aileyiz. Eğitimin ülkemiz içinde önemli olduğu bilinciyle çocuklarımızın iyi bir eğitim alması için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kuş çiftinin farklı okullarda sınava girin üçüzleri Onur, Orçun ve Fatma da, anneleriyle birlikte sınava girmenin ayrıca heyecan verici olduğunu kaydederek, hep birlikte üniversiteye yerleşmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kuş ailesinin, bugün sınava giren kızları Fatma'nın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü'nden mezun olduğu, 21 yaşındaki Hasan Can'ın Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Mühendisliği 4'üncü sınıfta ve 16 yaşındaki İsmet Çağrı'nın ise Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatlarına devam ediyor.

DHA