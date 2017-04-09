Uğurcan'ın ölümüne neden olan sürücü ağır cezalık oldu

İZMİR'in Buca İlçesi'nde yemek servisi yaparken alkollü sürücünün motosikletine çarpması sonucu ağır yaralanan ve 8 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra ölen Uğurcan Kayı'nın ailesi hukuk mücadelesini sürdürüyor. Kayı ailesi ve avukatlarının çabasıyla Asliye Ceza Mahkemesi, tutuksuz sanığın daha fazla ceza alması gerektiği kanaatine vararak, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Buca'da 16 Ocak 2016 günü 17 yaşındaki yemek kuryesi Uğurcan Kayı, siparişi yerine ulaştırdıktan sonra Erdem Caddesi üzerinden işyerine dönüşe geçti. Gece saat 03.15 sıralarında, o zaman stajyer avukatlık yapan sonrasında ruhsatını alan Bora A., iddiaya göre kullandığı 17 AC 090 plakalı otomobille sokak arasından hızla çıkıp, cadde üzerinde seyreden Uğurcan Kayı'nın kullandığı motosiklete çarptı. 0.71 promil alkollü olan Bora A., kontrolünü yitirdiği otomobille sokak arasına girip, park halindeki başka bir araca çarpıp durabildi.

Uğurcan Kayı'yı ölüme götüren kazanın farklı işyerlerine ait güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde Bora A.'nın otomobiliyle hızla sokak içinden çıkması, ardından Uğurcan'ın kullandığı motosiklete çarpıp onu metrelerce ileri fırlatma anları da yer aldı.

8 AY YAŞAYABİLDİ

Uğurcan Kayı, ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Uğurcan, 4 ay burada tedavi gördükten sonra yer sıkıntısı yaşanması üzerine yoğun bakım izleme servisine alındı.

Annesi Rabia Kayı, babası Nurettin Kayı ile kardeşleri, Uğurcan'ın yaşama tutunması umuduyla, 18'inci doğum gününü hastane odasında kutladı. Ailesinin desteği ve doktorların çabalarıyla 8 ay direnen Uğurcan Kayı, yaşama tutunamadı.

SÜRÜCÜ TUTUKSUZ

Bu arada kazada yaralandığı gerekçesiyle gittiği hastaneden izinsiz ayrılan ve 2 saat sonra yakalanan sürücü Bora A., yapılan kontrolde 0.71 promil alkollü çıktı. Tutuksuz yargılanan Bora A. hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan dava açıldı. İzmir 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada mahkeme, ailenin ve avukatları Gizem Aral'ın mücadelesi, yaptıkları itirazlar üzerine görevsizlik kararı verdi.

Kazanın bilinçli taksirle olmadığı kanaatine varan mahkeme, sürücünün daha ağır ceza alması ve 'olası kast' suçundan yargılanmasının değerlendirmesi için dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bu kararla sevinen Kayı ailesi oğullarının ölümüne neden olan sanığın en ağır cezayı alması için hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

DHA