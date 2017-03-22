Ukrayna Büyükelçiliği’nden Belarus’a haysiyet tepkisi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko'nun Ukraynalı bazı özel eğitilmiş birliklerin Belarus'ta provokasyon hazırlığındayken yakalandıklarına ilişkin açıklamasına Ukrayna sert tepki gösterdi.

Ukrayna'nın Minsk Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, son zamanlarda Belarus'ta Ukrayna'yla ilgili haberlerin “bilgi hijyeni” konusunda önemli soru işaretleri taşıdığı ifade edilerek, Belarus'ta yayımlanan haberlerde Ukrayna'da üç yıl önce gerçekleşen ihtilale katılan ve olaylarda hayatını kaybeden kişiler ile Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı mücadele edenler hakkında asılsız iddiaların yer aldığı dile getirildi. Son olarak Ukrayna'nın Belarus'a provokasyon için özel birlikler gönderdiği iddialarının gündeme geldiğinin kaydedildiği açıklamada, bu tür haberlerin Ukranya'nın haysiyetine ve gururuna yönelik hakaret niteliği taşıdığı kaydedildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, dün yaptığı açıklamada, Belarus'ta provokasyon amacıyla Ukrayna'dan gelen özel bir grubun yakalandığını söylemişti.

DHA