Ukrayna: Tillerson'ın Moskova'daki tutumundan memnunuz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde ortaya koyduğu tavırdan memnun olduklarını açıkladı.

Klimkin yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı'nın Moskova ziyaretinin, Rusya'ya yönelik baskı siyasetinin başlangıcına işaret ettiğini söyledi. Bakan Klimkin, Rusya'yla işbirliği yapmanın ve güven temelinde konuşmanın mümkün olmadığının ABD tarafından da anlaşıldığını savundu.

Tillerson, Ukrayna'nın yanında yer almıştı

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Ukrayna konusunun ABD ile Rusya ilişkilerinin iyileşmesinin önünde bir engel teşkil ettiğini söylemişti.

DHA