Ukrayna'da milletvekili ile polisler arasında arbede

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ilinin Slavyansk ilçesi yakınlarında Ukrayna polisi ile Ukrayna Parlamentosu Bağımsız Milletvekili Vladimir Parasyuk ve adamları arasında çıkan kavgada, iki taraftan da çok sayıda kişi yaralandı.

Dün akşam saatlerinde, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçı kuvvetlerle çatışmaların devam ettiği bölgeye yakın olan Slavyansk ilçesi yakınlarında, Milletvekili Parasyuk'un liderliğindeki 13 araçtan oluşan bir konvoy, yolda kurulan polis kontrol noktasında, polisle tartışmaya başladı. Donetsk Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Parasyuk ve 45 civarındaki adamının, kontrol noktasındaki olağan denetim ve araçların aranması işlemine karşı çıktıkları ve polise önce sözlü sataşmalarda bulunup sonra da kavgaya giriştikleri, polisin ise, göstericilere karşı sadece cop ve biber gazı kullandığı ifade edildi. Milletvekili Parasyuk ise, elindeki video kayıtlarının polisin önce saldırdığına işaret ettiğini savundu. Donetsk Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Milletvekili Vladimir Parasyuk, bundan üç yıl önce Kiev'de Batı yanlısı grupların düzenlediği ihtilalde, bir militan grubunun liderliğini yapmış ve Rusya'ya yakın olarak bilinen o zamanki Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in muhalefet liderleriyle anlaşma imzalamasının hemen ardından Kiev'in Bağımsızlık Meydanı'nda yaptığı konuşmada, kendisinin anlaşmayı tanımadığını ve Yanukoviç ertesi sabaha kadar Kiev'den ayrılmadığı takdirde kendilerinin hücuma geçeceklerini söylemiş, böylelikle, olayların ihtilale dönüşmesinde kilit bir rol oynamıştı.

DHA