Ukrayna'dan Bodrum'a bu yıl 40 bin turist gelecek

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) BODRUM, 29-31 Mart tarihleri arasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Uluslararası UITT Kiev Turizm Fuarı'nda tanıtıldı. Fuardaki tanıtım çalışmaları hakkında bilgi veren Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Başkanı Mehmet Kocadon, "Asla oturup karalar bağlamak yok. Tanıtıma devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmalar olumlu sonuç veriyor. Ukrayna'dan en az 40 bin turist gelecek" dedi.

Bodrum Tanıtma Vakfı üyesi turizmciler 29-31 Mart tarihleri arasında Ukrayna'nın Kiev şehrinde düzenlenen Uluslararası UITT Kiev Turizm Fuarı'nda yer alarak Bodrum'un tanıtımı için tur operatörleri ile görüşmeler yaptı. Fuar süresince Ukraynalılar, Türkiye standına büyük ilgi gösterdi. Bodrum Tanıtma Vakfı yetkilileri, geçen yıl Bodrum-Milas Havalimanı'na Ukrayna'dan 25 bin 911 ziyaretçinin giriş yaptığına dikkati çekip, bu sayıyı daha da artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

UKRAYNA'DAN BODRUM'A HAFTADA 10 UÇUŞ

Fuarda BOTAV yetkililerinin tur operatörleri ile yapmış oldukları görüşmeler sonucunda, 2017 yılı yaz sezonunda ve Mayıs ayı sonunda başlayacak şekilde Join Up, TPG, Anex ve Coral Tur operatörleri tarafından Ukrayna'dan Bodrum-Milas Havalimanı'na haftada 10 uçuş yapılması planlandı. Bu yıl içerisinde en az 40 bin Ukraynalı turistin Bodrum'a gelmesinin beklendiği açıklandı.

Dünya markası Bodrum'un turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi için yılmadan tanıtım çalışmalarına devam ettiklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı Mehmet Kocadon, şunları söyledi:

"Gerek dünyada gerek ise ülkemizde yaşanan olumsuzluklar yüzünden biz Bodrum'u sevenler asla oturup karalar bağlamadık. Özellikle de Bodrum Tanıtma Vakfı olarak Bodrum'a gönül vermiş turizmcilerimizle Bodrum'a inanan yatırımcılarımız, tur operatörlerimiz ve çeşitli kurumlarla işbirliği de yaparak Bodrum'un geleceği için çalıştık ve bu çalışmalarımızı gün be gün, üzerine yenilerini ekleyerek devam ettiriyoruz. Bodrum'u hem yurt dışı hem de yurt içinde aralıksız olarak tanıtmayı sürdürüyoruz. Her yıl Bodrum standımızla 30 civarı yurt dışı fuarına olan katılımlarımızın yanı sıra bir yandan da Bodrum'da yabancı gazetecileri, internet fenomenlerini ve turizmci konuklarımızı ağırlayıp onlara Bodrum'u yerinde anlatıyoruz. Ayrıca iç turizm dinamiklerini geliştirmek ve ilçemiz ekonomisi güçlendirmek için çeşitli projeler üretiyoruz. Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı projesi de bunun en önemlilerinden. TIR, dünya markası turizm cenneti Bodrum için şu anda Anadolu yollarında. İki ay süresince Türkiye'nin toplam 29 ilini gezecek olan eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ımızla en büyük hedefimiz; iç turizmi hareketlendirmek ve bu projenin ülkemize örnek olması. Ukrayna'dan bu yıl en az 40 bin turist gelecek."

DHA