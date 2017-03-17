Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Kemer'de moral buldu

UKRAYNA'da yaşanan savaş nedeniyle mağdur olan 40 çocuk, rehabilitasyon ve toplumla kaynaştırmak amacıyla Antalya'nın Kemer İlçesi'nde tatile getirildi. Burada psikolojik destek alan ve çeşitli spor aktivitelerine katılan çocuklar ilçenin güzelliklerini de gezdi.

Ukrayna'da Rusya ile yaşanan savaş nedeniyle mağdur olan çocukların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması amacıyla devlet fonuyla yürütülen proje kapsamında, 40 çocuk Kemer'e getirildi. 5 yıldızlı Grand Haber Otel'de 1 hafta konaklayacak çocuklara 4 psikolog ve 2 gönüllü yönetici eşlik etti. Burada yapılan toplantılarda psikolojik destek verilen çocukların, futbol, basketbol ve voleybol gibi spor aktivitelerinin yanında havuzda su oyunlarına katılarak savaş travmasını unutması amaçlanıyor. Proje kapsamında Kemer'i de gezen çocuklar 2365 metrelik karla kaplı Tahtalı Dağı zirvesine çıkarak ilçeyi kuş bakışı görme fırsatı buldu.

'PSİKOLOJİK DESTEK VERİYORUZ'

Psikolog Anastasia Kulikova, "40 kişilik öğrenci grubu genelde savaş bölgesinden, Donetsk ve Luhansk'tan geldi. Çocuklarımıza psikolojik destek veriyoruz. Burada iletişime geçmelerini sağlıyoruz ve buradaki güzellikler de buna yardımcı oluyor" dedi.

'SAVAŞSIZ BİR DÜNYAYI GÖSTERMEK İÇİN GELDİK'

Psikolog Ludmila Svetlicna, "Savaş bölgesinden olmaları nedeniyle üzerlerindeki korkuyu atlatabilmeleri ve diğer insanlarla kaynaşmaları için, farklı ve savaşsız bir dünyayı göstermek için buraya geldik. O desteği burada vermeye çalışıyoruz. Genelde futbol, basketbol ve voleybol oynuyoruz. Tabi ki geldiğimiz ülkeyi de yakından tanımak istediğimiz için şehri geziyoruz, buradaki güzel yerleri görüyoruz, resimler çiziyoruz. Deniz havasını almak çok güzel. Havuzda da su sporları oynuyoruz" diye konuştu.

'ANNE BABALARI KEMER'E GETİRİYORDU'

Etkinliğin gönüllü yöneticilerinden Nina Trehova da, "Savaş öncesi çocuklar kendi anne babaları tarafından Antalya, Kemer'e getiriliyordu. Savaştan sonra maalesef öyle olasılıklar yok. Bu yüzden devlet olarak getiriyoruz" dedi.

DHA