Ulaştırma Bakanı Arslan: Geri adım atmalarını veya daha hafifletilmesi gerektiğini konuşuyoruz

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 8 ülkedeki 10 şehirden ABD’ye yapılacak uçuşlara yönelik elektronik cihaz uygulamasıyla ilgili "ABD'nin ilgili otoriteleriyle görüşüyoruz. Bizim derdimiz, uygulamanın nasıl olacağı konusu değil. Bu uygulamanın, yolculuğun konforunu da sayısını da düşürebileceği; bunun özellikle yolcuların faydasına olmadığını vurgulayıp, bundan geri adım atmalarını veya daha hafifletilmesi gerektiğini konuşuyoruz" dedi.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Şeker Fabrikası işçileriyle bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Arslan, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından ABD'ye doğrudan sefer yapacak uçaklarda yolcular tarafından uçağa cep telefonundan büyük elektronik cihaz sokulmamasına yönelik uygulamayı değerlendirdi. Ulaştırma Bakanı Arslan, "Elbette ki bu, bizim ülkemiz açısından da doğru bir şey değil; bence ABD açısından da doğru bir şey değil. Zira kimse keyfi için oraya gitmiyor veya kimse keyfi için oradan buraya gelmiyor. Biz, bu konuda dünden itibaren arkadaşlara gerekli talimatları verdik ve ABD'nin ilgili otoriteleriyle de görüşüyoruz. Elbette her türlü tedbiri almak lazım; ama insanların da 10-12 saatlik seyahat süresinde yapması gereken çalışmayı yapabilmeleri adına bu tip cihazların yanında olmasının çok daha verimli ve sağlıklı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"İSTANBUL'U BAŞKA YERLERLE KARIŞTIRMASINLAR"

ABD uçuşlarındaki sınırlamayla ilgili yetkililerle görüşüldüğünü belirten Bakan Arslan, şunları söyledi: "Arkadaşlar, dünden beri başladılar; muhataplarıyla çalışıyorlar bu konu üzerinde. Önümüzdeki günlerde bunu sonuçlandırmış olacağız. Özellikle İstanbul Atatürk Havalimanı'nı başka ülkelerdeki havalimanlarıyla karıştırmamaları gerektiğini de vurguluyoruz. Yılda 80 milyonun üzerinde uçuşun gerçekleştiği İstanbul'u başka yerlerle bence karıştırmasınlar. Biz, bu anlamda her türlü güvenliği, tedbiri zaten alıyoruz. Dünden itibaren arkadaşlar çalışmaya başladılar. Karşılıklı muhataplarıyla görüşüyorlar. İnşallah bu konuda olumlu sonuç alır, yolcularımızın çok daha rahat yolculuk yapmalarını sağlarız"

"MÜZAKERE EDİLİYOR"

Elektronik cihazlara yönelik uygulamanın, yolcuların faydasına olmadığını vurgulayan Ulaştırma Bakanı Arslan, "Bizim derdimiz, uygulamanın nasıl olacağı konusu değil; bu uygulamanın yolculuğun konforunu da sayısını da düşürebileceği; bunun özellikle yolcuların faydasına olmadığını vurgulayıp, bundan geri adım atmalarını veya daha hafifletilmesi gerektiğini konuşuyoruz. Bu, müzakere ediliyor" dedi.

DHA