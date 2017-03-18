Ülkücülerden yüzlerce kişiyle '57. Alay İstanbul yürüyüşü'

ÜLKÜ Ocakları İstanbul İl Başkanlığı'nın çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümü nedeniyle yürüyüş düzenledi.

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı tarafından Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümünde şehitler için '57. Alay İstanbul Yürüyüşü' düzenlendi. Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşe, İstanbul genelindeki 39 ilçenin Ülkü Ocakları teşkilat mensuplarıyla üniversite öğrencilerinden oluşan çok sayıda kişi katıldı.

'ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ'

Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş öncesi saat 15.00 sıralarında Şişli Abide-i Hürriyet Tepesi'nde toplanan kalabalık, sık sık "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları attı.

İSTANBUL ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI KONUŞTU

Abide-i Hürriyet Tepesi'nde bulunan Enver Paşa'nın mezarını ziyaret eden Ülkü Ocakları İstanbul İl Başanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yürüyüş öncesi burada bir konuşma yaptı.

"ÇANAKKALE'DE VERİLEN MÜCADELE BİR MİLLETİN HÜRRİYET MÜCADELESİYDİ"

Çanakkale Savaşı'nda Türk askerinin verdiği destansı mücadeleyi anlatan Ahmet Yiğit Yıldırım, "102 yıl önce Çanakkale'de gül bahçesine girer gibi şehadete koşmuşlardır" diye konuştu. Yıldırım, "Çanakkale'de yapılan bir savaş değildi. Çanakkale'de verilen mücadele bir milletin hürriyet mücadelesiydi. Türk milletinin bu topraklarda var oluş mücadelesiydi. Bu topraklar kolay vatan olmadı. Çanakkale'yi bir cümleyle açıkalayacak olursak, 'geldiler, gördüler ve bir daha gelmemek üzere geri döndüler' derim. Çanakkale'yi Çanakkale yapanlar gelenler değil, onları karşılayan asil ruhtu. Mücadelemiz 57. Alay gibi son nefere kadar sürecektir" ifadesini kullandı.

"57. ALAYI CANLANDIRILDI"

Konuşmanın ardından kalabalık grup, Mecidiyeköy Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis yürüyüşün yapıldığı güzergahta yoğun güvenlik önlemi aldı. Kortejin en önünde, Çanakkale'de savaşan askerlerin üniformalarını giyen bir grup, 57. Alay'ın yürüyüşünü canlandırdı Yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşün ardından Mecidiyeköy Meydanı'na gelen grup buradan dağıldı.

DHA