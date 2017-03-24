Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı (6)

YARININ LİDERLERİ

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin moderatörlüğünü İntel Türkiye CEO’su Yalım Eriştiren’in yaptığı 'Yarının Liderleri' konulu oturumunda Blu TV Kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ, Akkök Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Alize Dinçkök Eyüboğlu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Taviloğlu, Nork Shipping DMCC Genel Müdürü Saod Ghandour konuşma yaptı.

YALÇINDAĞ: GENÇLERİ DESTEKLEMELİYİZ Kİ TÜRK TELEKOM, TURKCELL'LER KURSUN

Aydın Doğan Yalçındağ, gençlerin iş dünyasında desteklenmesinin önemine değinerek, "Türkiye'nin Türk Telekom'u, Turkcell, İş Bankası var. Bu kurumlar aslında ekonomimizin omurgasını oluşturuyor. O yüzden bu kurumları desteklememiz, daha cesur ve belki bölgeye yayılan yapılar olması lazım. Gençleri desteklememiz lazım ki nice Türk Telekom, Turkcell'ler kurup Türkiye'yi daha farklı yerlere taşısınlar" dedi.

Ekonomi ve tarih üzerine üniversite eğitimi aldığını belirten Yalçındağ, "Küçük yaşlardan itibaren çevremizde iş konuşuluyor olması iş dünyasında büyük bir deneyim oluyor" dedi.

"BLUTV GELECEKTE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYACAK"

Dijital dönüşümün önemine vurgu yapan Yalçındağ, "Dijital dönüşümden ilk etkilenen gazeteler oldu. İlan gelirlerini başka şirketlere kaptırdı. O yüzden gazeteler, 17 yıldır ciddi mücadele veriyor. 17 yılda ne gördük Aslında her şirket dijital dönüşümden ister istemez etkilendi. Biz bir yayıncıyız bizi de dijital dönüşüm etkiledi. Bizim grup bu dönüşüme cevap verebilmek için bazı oluşumlar yaptı. Kanal D com.tr gibi. Biz de buna istinaden blutv'yi kurduk. Belki bugün çok büyük bir önemi olmasa da gelecekte büyük önem taşıyacak. 1,5 yıl oldu kuralı. Şimdiden iyi bir geri dönüş alıyoruz heyecanlıyız. Şirketin bize vermiş olduğu destek ve güven çok pozitif. Zaten bu kadar vizyoner olmasalardı özellikle medya alanında bence bugünlere gelemezlerdi. Gerçekten çok ciddi bir destek gördük, görmeye de devam ediyoruz gerek yöneticilerden ve aile bireylerinden. O yüzden mutluyuz" diye konuştu.

"AİLE ANAYASASINA BENZER KURALLAR VAR TABİ"

Aile şirketleri konusunda Yalçındağ, "Aile anayasasına benzer kurallar var tabi. Ben hem dışarıdan gözlemledim, bir iki yıldır da içinde yer alıyorum. Çok kurumsal bir yapı var özellikle medya tarafında. Bu tür yapıların sürdürülebilmesi için buna benzer kurallara ihtiyacımız var" dedi.

Gelecekten beklentilere ilişkin, "Gençlerin desteklendiği, eğitime önem verildiği, finansmanın bol olduğu, faizlerin düşük olduğu bir Türkiye diyelim. Burada şu önemli Türkiye'nin devasa doğalgaz rezervleri ya da petrol yatakları yok. Türkiye'nin Türk Telekom'u, Turkcell, İş Bankası var. Bu kurumlar aslında ekonomimizin omurgasını oluşturuyor. O yüzden bu kurumları desteklememiz, daha cesur ve belki bölgeye yayılan yapılar olması lazım. Gençleri desteklememiz lazım ki nice Türk Telekom, Turkcell'ler kurup Türkiye'yi daha farklı yerlere taşısınlar" ifadelerini kullandı.

“SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN OTOMATİK OKUMA ÇÖZÜMÜ ÜRETTİK"

Akkök Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Alize Dinçkök Eyüboğlu, iş hayatına atıldığı 13 yıllık süre içinde grubun farklı şirketlerinde roller aldığını belirterek, “Benim anlayışımda eğitimin hiçbir zaman yaşı yok. Tecrübelerime yeni tecrübeler katmak ve yeni deneyimler kazanmak için eğitimler aldım" dedi.

İş dünyasındaki dijitalleşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Eyüpoğlu, şöyle devam etti:

"Şirketlerimizin dijital endekslerini ölçtük. Puanların yükseltilmesi için kendi bünyemizde de kol kola çalışıp bu endeksler nasıl ne şekilde yükseltilebilir bunu çalışmasını yapıyoruz. Enerji dağıtım kısmında da yaklaşık 20 bin adet sayaçların okunması için otomatik okuma çözümü ürettik. Hayata geçirdik. Büyük bir adım oldu. Değişime de ayak uydurabilmemiz için bu dijitalleşmeyi yakından takip etmemiz gerekiyor. Ancak en önemli unsur insan. Çalışanımıza çok büyük önem veriyoruz. Bu sistemleri ne kadar iyi kursak bile insanlara verdiğimiz değeri yansıtamadığımızda ilerlenebileceğini düşünmüyoruz" diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ HAZIRLIK ERKEN YAŞTA ÇALIŞMAYA BAŞLAMAK OLDU"

Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Taviloğlu, kendisi için en önemli hazırlığın erken yaşta çalışmaya başlamak olduğunu belirterek, “Ortaokul öğrencisiyken mağazada ilk stajıma gittim bir ay boyunca. İkinci haftada eror vermeye başladım. Babama şikâyet etmeye başladım. Arkadaşalar havuza gidiyor şu bu oluyor diye. Gıpta ediyoruz yurt dışı örneklerden çok küçük yaşlarda çocukların limonata, kurabiye satmak gibi. Türkiye'de de her gelir seviyesinde küçük yaşlarda iş disiplini, sevgisini geliştirmek gerekiyor. Küçük yaşlarda iş hayatına girmemin bana çok katkısı oldu. Baba teşekkürler" dedi.

"DİJİTALLEŞME, TEKNOLOJİ DÖVİZE ENDEKSLİ"

İş dünyasında güler yüzün önemine değinen Taviloğlu, şöyle devam etti:

"Kiralarımız dövize endeksli. Dijitalleşme, teknoloji dövize endeksli. Gelirlerimiz TL'ye kilitlenmiş durumda. Biz en azından yerli sermayeli perakendeciler istediğimiz atağı dijitalleşme, teknoloji kısmında yeteri kadar yapamıyoruz. Önceliklerimizi doğru belirlememiz gerekiyor. Bu nedenle ağırlıklı olarak E ticarete yatırım yapmak durumunda kalmış olabiliriz."

"BUGÜNE KADAR YAPILABİLECEK NEREDEYSE EN ÖNEMLİ PROJELERİ YAPTIK"

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, bugüne kadar yapılabilecek neredeyse en önemli projeleri yaptıklarını belirterek, “Dünyanın en önemli havalimanını yapıyoruz. Kıbrıs'a su temini projesini yaptık, dünyada bir ilk. Daha büyük projeler çıkacaktır talibiz. Teknoloji ile birlikte sıfır hatalar ile projeleri hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AİLE ANAYASASI KOMİSYONU KURDUK"

Aile anayasası komisyonu kurduklarını da ifade eden Kalyoncu, “Aileden üyeler ve dışarıdan uzmanlar da var. Yavaş ve sağlam adımlar ile kalıcı olacak bir taraftan da esnek olabilecek mantıkta bir aile anayasası oluşturuyoruz" dedi.

"GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE OLMADAN BÖLGEDE HUZURUN OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

İş dünyasında genç yeteneklere çok fazla yer verilmesi gerektiğine vurgu yapan Mehmet Kalyoncu, "En büyük hayalimiz, bölgemizde huzurun istikrarın devam etmesi. Güçlü bir Türkiye olmadan bölgede huzurun olması mümkün değil" diyerek konuşmasına son verdi.

DHA