Uludağ Ekonomi Zirvesi ikinci gün (2)

FRANKFURT ÜZERİNDEN UÇANIN ZARAR VERMEYECEĞİNİ KİM GARANTİ EDEBİLİR

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ikinci gününde konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Amerika ve İngiltere gibi ülkelere yapılacak olan direkt uçuşlarda Türkiye ve Ortadoğu ülkelerine uyguladığı cihaz yasağı kararlarını eleştirdi. Bakan Arslan, "Ortadoğu'dan kalkan bir terörist Türkiye üzerinden uçarken Amerika'ya zarar verebiliyor da, Frankfurt üzerinden uçan birinin zarar vermeyeceğini kim garanti edebilir. Kimse garanti edemez. Onun yolu şu; Frankfurt'ta da aynı güvenlik tedbirleri uygulayacaksın, İstanbul'da da aynı güvenlik tedbirlerini uygulayacaksın. Kağıt üzerinde yapmayacaksın" dedi.

Aralarında İstanbul’un da bulunduğu 8 şehirdeki 10 havalimanından ABD’ye ve İngiltere'ye doğrudan sefer yapacak uçaklarda yolcuların uçağa cep telefonundan büyük elektronik cihaz sokulmayacağı kararını Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde eleştirdi.

Konuşmasına Türkiye'de ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımlara değinerek başlayan Bakan Arslan, Türkiye'de dünya ile rekabet kuruluşların olduğunu hatırlattı. Arslan, "Küresel dünyada ve ticarette rekabet önemli. Ama rekabeti yaparken 'Ben ondan nasıl daha iyi olabilirim' Bu amaçla yol alınmalı. Yoksa 'Ben onun ayağına çelme takayım, tekme vurayım, onu oradan düşüreyim, en başarılı gözükeyim' derseniz bu uygulama adil olmaz. Fakat dünya bunu uyguluyor. Büyük Türk firmaları dünya çapında rekabet eder hale geldi. Dünya şunu diyor, 'Biz bunlarla rekabet edemiyoruz. Onlar gibi olmalıyız' demek yerine, 'Onları nasıl baltalarız, nasıl çelme takarız' diye düşünüyorlar" dedi.

"KULLANDIĞINIZ MAŞA HAYRA DEĞİLSE, O MAŞA ISINIR ELİNİZİ YAKAR "

Dünya ile rekabet eden Türkiye'nin bu başarısının terör örgütleriyle engellenmek istediğini belirten Bakan Arslan, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki dostlarımızın bir kısmı bu başarımızı engellemek adına gerek dışarıdan gerek içerden maşalar kullanmaya başladılar. En önemli maşalar terör örgütleri. 'Terör örgütlerini Türkiye'nin başına bela edersek biz başarılı gözükürüz. Pastamıza paydaş olan Türkleri, Türk firmalarını biz bu sektörden uzaklaştırmış oluruz' demeye başladılar. Bu hedef doğrultusunda yürümeye başladılar. Ama bir şeyi unutmasınlar; kullandığınız maşa hayra değilse, insanların menfaatine değilse, o maşa ısınır ve sizin elinizi yakar. O yüzden diyoruz ki terörle mücadelede, dünyanın neresinde olursanız olun mücadele etmeliyiz. Terörün türü, çeşidi nerden geldiği önemli değil. Terör her yerde terördür."

Amerika ve İngiltere'ye yapılacak direk uçuşlarda yolculara cihaz yasağı getirilmesini eleştiren Bakan Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:

GÜVENLİK ADI ALTINDA HAKSIZ REKABET OLMASIN

"Eğer bir tedbir almak gerekirse sadece Türkiye'de değil her yerde almak gerekir. Birkaç gündür hepiniz şahit oluyorsunuz; havacılık sektöründe Atatürk Havalimanı'nda dahil olduğu 8 tane havalimanlarına 10 farklı noktadan yeni bir uygulama getirildi. İnsanımızın yolculuk konforundan daha önemli olan güvenlik tedbiridir. Ama güvenlik tedbirini bir yerde alıp başka bir yerde almıyorsanız, o zaman bu başka türlü olur. Bunun arkasında başka niyetler var demektir. Terör üreten bir bölgeden bir terörist Türkiye'ye gelip Türkiye üzerinden Amerika'ya, İngiltere gidiyorlar. Aynı bölgeden başka bir yere gelip, Amerika'ya İngiltere'ye giden farklı mı davranıyor Bizim söylediğimiz şu; güvenlik tedbirlerinin sonuna kadar alalım. Güvenlik tedbirleri adı altında başka niyetleriniz olmasın. Yine güvenlik tedbiri adı altında haksız rekabet olmasın. Dünya sivil havacılık otoritesinin koyduğu güvenlik tedbirlerinin birebir uyguluyoruz. Hatta ilave güvenlik kuralları da uygulanıyor. Evet, biz diğer güvenlik tedbirlerini de uygulamaya hazırız ama sadece Türkiye'de uygulamayalım. Başka yerde de uygulayalım. Ortadoğu'dan kalkan bir terörist Türkiye üzerinden uçarken Amerika'ya zarar verebiliyor da, Frankfurt üzerinden uçan birinin zarar vermeyeceğini kim garanti edebilir Kimse garanti edemez. Onun yolu şu; Frankfurt'ta da aynı güvenlik tedbirleri uygulayacaksın, İstanbul'da da aynı güvenlik tedbirlerini uygulayacaksın. Kağıt üzerinde yapmayacaksın.”

"46 MİLYON KİŞİNİN 4.5G HATTI VAR. AKTİF OLAN 20 MİLYON"

Bugün 75 milyonun üzerinde mobil abonesi olduğuna dikkat çeken Bakan Arslan, "60 milyonun üzerinde geniş bant abonesi olan insanımız var. İster eğitimde, ister sosyal hayatta, ister iş hayatında. Bundan 11 ay önce 3G yetmez dedik ve dünya ile birlikte 4.5 G'ye geçtik. Başarılı çalışmalar sonucunda 46 milyon kişinin 4.5G hattı var. Bunlardan cihazı uygun olanlardan yaklaşık 20 milyonu şu anda aktif. Amacımız buradaki kullanım alanını yükseltmek. Çünkü 2020 hedefi olarak 5G'yi ortaya koyduk. Bunun yanında sadece havacılık değil uzay alanında da çalışmalar yapıyoruz. Uzay Ajansı'nın kurulması için çaba gösterdik. Uydu üretiminin bizzat Türkiye'de yapılabilmesi ve Türkiye'den fırlatma kabiliyetine sahip olması için çalışmalar yaptık" ifadelerini kullandı.

DHA