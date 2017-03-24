Uludağ ekonomi zirvesi verilen resepsiyonla başladı

TÜRKİYE'nin en önemli ekonomi buluşması 'Uludağ Ekonomi Zirvesi' düzenlenen resepsiyon ile başladı. Zirve öncesinde Bursa jandarma ekipleri Uludağ ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Capital ve Ekonomist Dergileri tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen, CNN Türk, Hürriyet Gazetesi ve Doğan Haber Ajansı'nın medya ortağı olduğu Uludağ Ekonomi Zirvesi, Grand Yazıcı Otel'de verilen resepsiyon ile başladı. Çok sayıda konuğun katıldığı programın açılışında konuşan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, katılımcılara teşekkür etti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de resepsiyona katılarak konuklarla sohbet etti.

Uludağ ekonomi zirvesi öncesinde Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri Uludağ ve Uludağ'a çıkan 30 kilometrelik yolda yoğun güvenlik önlemi aldı. Jandarma Özel Hareket timleri de Uludağ'da konuşlandırıldı.

DHA