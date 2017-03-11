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Bursa Haberi: Uludağ Üniversitesi öğrencileri Balkanlar turunda

Uludağ Üniversitesi öğrencileri Balkanlar turunda
17:3811 Mart 2017
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Uludağ Üniversitesi öğrencileri Balkanlar turunda
Uludağ Üniversitesi öğrencileri Balkanlar turunda

Türkiye'den yola çıkan Bursa Gençlik Kulüpleri Federasyonu ve Uludağ Üniversitesi öğrencileri İslamofobiye dikkat çekmek amacıyla Balkanlarda çıktıkları yola, Bulgaristan ardından Kosova'ya geldiler. Öğrenciler ilk ziyaret olarak Mamuşa Belediyesini ziyaret ettiler. Bursa Gençlik Kulüpleri Federasyonu ve Uludağ Üniversite öğrencileri, Mamuşa Belediyesi Başkanı Arif Bütüç tarafından, Mamuşa Belediyesi Meclis Salonu'nda kabul edildiler. Uludağ Üniversite Proje atölyesi sorumlusu Mustafa Aslan da, Bulgaristan'da karşılaştıkları sorunları dile getirerek, Kosova'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bursa Gençlik Kulüpleri Federasyonu ve Uludağ Üniversite öğrencileri Mamuşa ziyareti ardından Kosova'nın diğer şehirlerini ziyaret edecekler.

Görüntü Kodu:

– Detay

– Arif BÜTÜÇ – Mamuşa Bld. Bşk.

– Mustafa ASLAN – Uludağ Üniversite Proje atölyesi sorumlusu

DHA

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