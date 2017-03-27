Uludağ'a HGS sistemi geliyor

ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Uludağ Milli Parklar Gişesine Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kuruyor. Bakanlık tarafından ilk kez Bursa'da başlatılan uygulamanın 2 ay içersinde tamamlanması bekleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü PTT ile yaptığı protokol sonrası koruma altında tutulan, aralarında Bursa'da, Uludağ Milli Parklar, Aydın'da, Büyük Menderes Deltası-Dilek Yarımadası Milli Parkı, Bolu'da Yedigöller Milli Parkı ve Abant Gölü Tabiat Parkı ile Trabzon'da Altındere Vadisi Milli Parkı'nın da bulunduğu 23 yere HGS getiriyor. PTT ile yapılan protokol sonrası, uygulamaya Bursa'da Uludağ Milli Parklar'dan başlandı. Uludağ'ın girişinde bulunan iki gişeden biri HGS olan araçlar için tahsis edildi. Diğer gişi ise HGS olmayan araçlara hizmet verecek.

Yaklaşık 350 bin lira tutarında harcanan proje kapsamında Uludağ Milli Parklar Girişi'ne, fiyat belirleme levhası asılıp, bariyerler konulurken araç okuma sisteminin ise önümüzdeki günlerde monte edileceği öğrenildi. Mayıs ayında hizmete girmesi beklenen bu projie ile artık Uludağ'a çıkışlarda, özellikle hafta sonları uzun kuyruklar oluşmayacak.

Konuyla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakanlığı, Bakan Veysel Eroğlu adına yazılı açıklama yaptı. Uludağ Milli Parklar'daki bu projenin benzerinin diğer illerde de gerçekleşeceğinin belirtildiği açıklamada, geçen yıl Milli Parklar ve Tabita Parklarına 13 milyon ziyaretci beklendiği, koruma alanlarının ziyaretinin kolaylaştırılması ve Milli Parklar Mobil Uygulaması ile bu sayının 16 milyon 813 bin 292'ye ulaştığı açıklandı.

DHA