Uludağ'da jandarmadan sömestre önlemi

TÜRKİYE’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’daki jandarma ekipleri yaklaşan sömestr tatili dolayısıyla yoğun güvenlik önlemleri alıyor. Jandarma Özel Harekat Timleri zirvenin en üst noktalarına kadar gece gündüz kar motorlarıyla devriyle geziyor.

Kar kalınlığının 2.5 metreye ulaştığı Uludağ’da, üniversitelerin sömestr tatiline girmesi ve başlayan kış festivalleri dolayısıyla otellerin doluluk oranları yüzde yüze ulaştı. Üniversite öğrencilerinin de akınına uğrayan zirvede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemlerini arttırdı. Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Narkotik ekipleri kendi konularında uygulama yaparken Jandarma Özel Harekat ekipleri ise Jandarma Arama Kurtarma Motorlarıyla gece ve gündüz zirvenin en üst noktalarında devriye görevi yapıyor.

DHA