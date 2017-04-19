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Şırnak Haberi: Uludere 4 büyüklüğündeki depremle sallandı

Uludere 4 büyüklüğündeki depremle sallandı

02:0819 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Uludere 4 büyüklüğündeki depremle sallandı
Uludere 4 büyüklüğündeki depremle sallandı

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Uludere ilçesinin Şenoba bölgesinde saat 01.40'ta Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uludere'nin yanısıra Şırnak ve yakın çevreden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen dipremde ilk belirlemelere göre her hangi bir can ve mal kaybı olmadı.

DHA

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