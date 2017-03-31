Uludere'de mağarada roketatar mühimmatı ele geçti

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi kırsalında güvenlik güçleri, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen mağarada 14 roketatar mühimmatı ile 17 RPG-7 sevk fişeği ele geçirdi.

Uludere İlçesi'nde bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Uzungeçit Köyü Mağarapınarı bölgesine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mğara bulundu. Mağarada yapılan aramada, 9 RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı, 5 RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı, 17 RPG-7 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği bildirildi.

DHA