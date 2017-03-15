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Şırnak Haberi: Uludere'de PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Uludere'de PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
21:3915 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Uludere'de PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Uludere'de PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Uludere İlçesi Gürvil bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK'lılar arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, 3 terörist, silahlarıyla birlikte öle ele geçirildi. 
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İlimiz Uludere İlçesi Güvril bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda üç (3) bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği belirtildi. 

   

DHA

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