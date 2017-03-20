Uluslararası Frankofoni Günü ödülleri sahiplerini buldu

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)ULUSLARARASI Frankofoni Günü etkinliği kapsamında Türkiye'de düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Fransız Kültür Merkezi tarafından, 20 Mart Uluslararası Frankofoni Günü kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

Beyoğlu'ndaki Fransa Sarayı'nda düzenlenen gecede, "1 dakikalık metamorfoz" konulu video ve "Türkiye'deki Frankofon liseliler edebi münazara" yarışmalarında dereceye giren öğrenciler açıklandı. Yarışmaların birincilerine Fransa seyahati ve akıllı telefon, ikincilerine tablet ve kitap, üçüncülerine ise mp3 ve kitap verildi. Törene, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries'ın yanı sıra Kanada'nın İstanbul Başkonsolosu Ulric Shannon ve Fas'ın İstanbul Başkonsolosu Mhamed Ifriquine de katıldı.

Tören, Fas mutfağından yemeklerin ikram edilmesinin ardından sona erdi.

DHA