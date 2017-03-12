Uluslararası Irk Standartları Yarışması tamamlandı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Irk Standartları (CACİB) Yarışması'nda 620 köpek yarıştırıldı.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu'nun (KIF) Kemer Belediyesi'nin desteğiyle Emirates Arena Spor Kompleksi'nde düzenlenen CACİB Yarışması'nda Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Yunanistan ve Bulgaristan'dan 620 köpek yarıştı. Yarışmada köpekler, hakemler tarafından Uluslararası Kinoloji Federasyonu'nun (FCI) belirlediği standartlara göre ırk özellikleri, sağlık durumları ve yürümesine bakılarak değerlendirildi. Yarışmada dereceye giren köpeklerin sahibine kupa verildi.

KIF Başkanı Ümit Özkanal yaptığı açıklamada, yarışmaya ilgiden memnun olduklarını söyledi. Amaçlarının köpek ırklarını daha iyi yerlere getirmek olduğunu kaydeden Özkanal, "Köpeklerin iyi dereceler alması bizi mutlu ediyor. Bu da gösteriyor ki son 10 yıl içerisinde köpek ırklarında bir ilerleme kaydetmişiz. İnsanlar daha çok bilinçlenmeye başlamış. Bu Türkiye adına da sevindirici durum" dedi.

DHA