Uluslararası standartlarda güvenli tır modelleri Türkiye'de

Japon Suzuki distribütörlüğü ile otomotiv sektörüne geri dönen Doğan Holding, ağır ticari alanında da faaliyet göstermeye başladı. Holding çatısı altında kurulan Glokal Motorlu Araçlar Pazarlama Şirketi Operasyon Direktörü İsmail Şimşek, otomotiv, motosiklet, deniz motorunun ardından kamyon ve tır konusunda da Hollandalı DAF şirketinin Türkiye'deki en büyük distribütörü olduklarını açıkladı.

"MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İÇİN EĞİTİM VERİYORUZ"

2015 yılında Suzuki ile başlayan serüvenin devam ettiğini belirten İsmail Şimşek, DHA'ya şunları söyledi:

"Suzuki'nin otomobil, motosiklet ve deniz motoru distribütörlüklerini bünyemize kattık. İyi bir 2016 yılı geçirdik. Sadece satışta değil ama satış sonrasında, servis hizmetlerinde, yedek parça hizmetlerinde, müşteri memnuniyeti sağlayacak bütün aşamalarda önemli bir kademe kaydettiğimizi düşünüyoruz. Çok dinamik bir organizasyonumuz var. Bu organizasyon gerek mesleki eğitimlerle, gerek şirket içi kurumsal, organizasyonel bilinç ile, merkeze müşteri memnuniyeti ve çözümü koyarak satışlarına ve hizmetlerine devam ediyor."

VESPA MOTOSİKLET İLE YOLA ÇIKILDI

2016'nın sonunda en çok satılan motosiklet markalarından biri olan Piaggio grup Vespa motosiklet distribütörlüğünü de aldıklarını belirten Şimşek, "Suzuki uygulamalarından sonra 2016'nın sonunda yine bir motosiklet markası olan ve prestiji oldukça yüksek, Piaggio grup Vespa motosiklet distribütörlüğü de aldık. Gerek mevcut tecrübeli iş kadromuz, gerek onların reflekslerinden faydalanarak Vespa ve Piaggio'yu da Türkiye'de bugüne kadar temsil edildiğinin ötesinde bir yerlere taşımayı hedefliyoruz." dedi.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA GÜVENLİ TIR MODELLERİ TÜRKİYE'DE

Türkiye'de tır pazarına da DAF ile girdiklerini söyleyen İsmail Şimşek, bu işbirliklerini şöyle anlattı:

"Piaggio ve Vespa ile eş zamanlı olarak, hiç otomobil ve motosiklete benzemeyen ama daha büyük tekerlekli kamyon pazarına girdik. İstanbul'un her iki yakasında ve Akdeniz bölgesinde yapılaranak DAF kamyon ve çekicilerinin satış ve pazarlama, aynı zamanda satış sonrası hizmetlerine başladık. İlk satışlarımızı da yaptık. Heyecanımızı ve enerjimizde artarak devam ediyor. Bütün konjonktürel olumsuzluklara rağmen her yaptığımız işin daha da gelişebileceği bilinci ile toplu bir motivasyonla işlerimize devam ediyoruz."

Uluslararası standartlarda yeni tır modelleri ile piyasaya girdiklerini anlatan Şimşek, otomatik vitesli, şerit değiştirdiğinde, öndeki araç yavaşladığında uyarı veren araçlar ile güvenli sürüş sunduklarını da söyledi.

DHA