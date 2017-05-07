Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Manaf: Yogayı olimpiyatlara taşımak istiyoruz

BAŞKENT'te fiziksel, zihinsel ve ruhsal düzeylerde gelişim sağladığı belirtilen 'Orijinal Yoga Sistemi' tekniklerini öğretmek, tanıtmak ve benimsetmek üzere 'Yoga Şenliği' düzenlendi. Orijinal yoga sisteminin insan sağlığına büyük yararı olduğu vurgulanarak, yoganın olimpiyatlara taşımasının hedeflendiği kaydedildi.

Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf tarafından 5-7 Mayıs tarihleri arasında yönetilen Yoga Şenliği'nde, yurt içi ve yurt dışından yüzlerce katılımcı, 6 pratik ve 5 interaktif söyleşisinde bir araya geldi. Yogayı bir evrensel spor olarak dünyaya tanıtmak ve olimpiyatlara taşımak istediklerini belirten Başkan Manaf, 'Orijinal Yoga Sistemi ile terapi olan insanlar nezleden, kansere tüm hastalıkların üstesinden gelebilmektedir' dedi.

Yoga Akademisi'nin düzenlediği Ankara Şenliği'nin 10 yıldır devam ettiğini ve şu an 61'inci şenlikte bir araya geldiklerini belirten Manaf, 'Yoga Federasyonu Başkanı olarak bu şenlikte danışmanlık yapıyorum, çalışmaları yönlendiriyorum. Birçok yoga antrenörümüz, üç gün süren çalışmalarda uygulamalar yaptılar. Yurt içinden ve dışından 300'den fazla katılımcı şenliklerimize katılım sağladılar. bu durum da neredeyse uluslararası bir şenlik oldu' diye konuştu.

'İYİLEŞTİRİCİ ETKİLERİ VAR'

Orijinal yoga sisteminin sağlığa olumlu etkileri olduğunu belirten Manaf, 'Orjinal Yoga Sistemi ile nezleden kansere kadar tedavi ve iyileştirici etkileri var. O yüzden görüyoruz ki insanlar senelerce akın akın bu şenliklere katılıp, orijinal yoga sisteminden faydalanıyorlar ve Yogayı bir spor olarak uyguluyorlar. Bizim amacımız yogayı bir evrensel spor olarak dünyaya tanıtmaktır' dedi.

Türkiye'de bir ilke imza atarak, İstanbul'da Yoga Federasyonu kurduklarını da dile getiren Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Manaf, şunları söyledi:

'Şimdi şuan dünyanın 5 kıtasında ve 40 ülkesinde orijinal yoga sistemini uyguluyoruz, yeni federasyonlar açıyoruz. Çok yakında yogayı olimpiyatlara taşımak amacındayız. Uluslararası komitelerle bağlantı içindeyiz. Yoga aslında tüm sporların anası ve babasıdır. Yoga, tüm sporların başlangıcı olarak evrensel bir spordur. Son 17 yıldır Türkiye'de çabalarımız devam etmektedir. Devletimiz, yogayı bir spor dalı olarak kabul etti ve Spor Bakanlığı nezdindedir'

DHA