Ümit Karaarslan: 'Ekonomik göstergelerde gerileme olsa da 2017'de büyüyeceğiz'

SUZUKİ ve Trend Bayi Toplantısı Etiler Le Meridien Hotel’de Suzuki Oto-Moto-Marin ve Trend bayilerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda DHA'ya konuşan Suzuki Türkiye ve Piaggio grup Türkiye Distribütörü Trend Genel Müdürü Ümit Karaarslan "İçinde olduğumuz ekonomik göstergeler, iç ve dış gerginlikler gibi nedenlerle her üç üründe de pazarda bir miktar gerileme olsa da 2017'de bayilerimize ve müşterilerimize odaklanarak büyüyeceğiz" dedi.

Otomotiv dünyasına 2015 yılının son çeyreğinde katılmış olmalarına rağmen 2016 'da Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından 'en hızlı büyüyen otomobil markası' seçildiklerini hatırlatan Ümit Karaarslan, "2015 yılının son çeyreğinde yeniden otomotiv dünyasına grubumuz olarak katıldıktan sonra 2016 yılında Suzuki Otomobil, Motorsiklet ve Marinde hedeflerimize ulaşarak ilk yıl olmasına rağmen Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından en hızlı büyüyen otomobil markası seçilerek başarılı olduk" diye konuştu.

"BU SENE GELECEĞE YÖNELİK ADETLERE ULAŞMAK AÇISINDAN İLK ÖNEMLİ YOL"

Suzuki'nin 2017 stratejilerine de değinen Karaarslan, şöyle devam etti:

"Bu sene bizim için geleceğe yönelik adetlere ulaşmak açısından ilk önemli yol. Yine bu yılın başlarında aramıza kattığımız içinde Vespa da olan Piaggio Grup distribütörlüğü ile birlikte de büyüdük. Bugünkü Suzuki ve Trend Bayi Toplantımızın amacı da 'birlikte daha güçlüyüz' sloganıyla toplam 80 bayimizle birlikte burada toplanıp 2017 müşteri odaklı stratejilerimizi konuşup paylaşmak. İçinde olduğumuz ekonomik koşullarda, ekonomik göstergeler, iç ve dış gerginlikler, her üç üründe de pazarda bir miktar gerilemeye yol açsa da biz burada bayilerimize odaklanarak daha çok müşteri odaklı, tüm müşterileri ömür boyu bağlı müşteriler haline getirmek yoluyla hem bayi karlılığını artıracağız hem de kalıcı büyüme yolunda başarılı olacağız. Bizim için önemli olan ilk hedefimiz Suzuki'de 10 bin adetlere ulaşmak, Piaggio Vespa Grubunda da 2 binli adetlere ulaşmak. Bununla birlikte diğer yan ürünler olarak grubumuzun otomobil operasyonunu da birlikte büyütmeye çalışıyoruz."

DHA