Ümit Özdağ: Başbakan'ın 'Hayır' oyu kullanacağını düşünüyorum (2)

ÜMİT ÖZDAĞ'A PROTESTOYA POLİS MÜDAHALESİ

Karaman'da referandum çalışmasını sürdüren Gaziantep bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, basın toplantısının ardından aynı otelde anayasa değişiklik paketini anlatmak için konferans düzenledi. Geniş güvenlik önlemi alan polis, otelin bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı. Yayaların da kontrollü olarak caddeden geçişi sağlandı. Davetliler, salona üst araması yapıldıktan sonra alındı.

Toplantı başlamadan önce Ülkü Ocakları Karaman Başkanı Yusuf Başkocagil'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişilik grup, polisin önlem aldığı noktaya gelip Özdağ'ı protesto etmek istedi. Bu sırada polis, ülkcü grupla görüştü. Ardından taşkınlık yapmamak şartıyla gruptan yaklaşık 20 kişi, otele yaklaşık 20 metre daha yaklaştırıldı. Ülkü Ocakları Karaman Başkanı Yusuf Başkocagil, grup adına basın açıklaması yapıp, ülkücü ve MHP'lilerin liderinin Devlet Bahçeli olduğunu belirterek, 'Devletin başına Devlet gelecek' şeklinde slogan attı.

Bu sırada Ümit Özdağ'ın davetlileri arasından, Ülkü Ocakları grubuna tepki gösterenler oldu. Polisin önlem aldığı noktada bekleyen kalabalık Ülkü Ocakları grubu da olayı görüp basın açıklaması yapan arkadaşlarının yanına gelmek isteyince arbede çıktı. Polis gruba, biber gazı ve copla müdahale etti. Polis, önlem amacıyla 'salon doldu' diyerek otelin kapısın kapattı ve gazeteciler de içeri alınmadı. Davetlilerin ise bir kısmının salona girebildiği ileri sürüldü.

DHA