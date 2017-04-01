Ümit Özdağ: Yüzde 58’in üzerinde gümbür gümbür gelen bir hayır var (2)

'ÖZDAĞ'DAN FUTBOL TOPU İLE GÖNDERME'

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, bir otelde toplantı düzenledi. Eline bir futbol topu alan Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binalı Yıldırım'ın, yarın Ankara'da katılacakları toplu açılış törenine göndermede bulunarak, ''Ankara'da toplu açılış yapacaklarmış. O kadar proje ne ara başladı, ne ara bitti bilmiyoruz'' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ı eleştiren Özdağ, ''Sayın Yıldırım, bütün Türkiye'yi geziyoruz. Seni başbakan tutmak için çabalıyoruz. Niye böyle nankörlük yapıyorsun. Bize çamur atacağına, bir aynaya bak. O çamur, senin yüzünde. Eğer başkanlık gelmezse Türkiye bölünür diyorsun. Hiçbir başbakan, bu kadar utanç verici birşey söyler mi Milleti kandırmak için neden böyle şeyler söylüyorsun" diye konuştu.

'SURİYELİLERE VATANDAŞLIK VERİLECEK'

Suriyeli sığınmacılara Türk vatandaşlığı verilip, ilk seçimlerde oy kullanmalarının sağlanacağını belirten Özdağ, şunları söyledi:

''3.5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verilecek. Yapılacak ilk seçimlerde oy kullanma hakkı tanınacak. 2.5 milyon oy getirileceği düşünülüyor. 460 bin Suriyeli genç var. Bizim mehmetçiklerimiz Elbab'da savaşırken Suriyeli delikanlılar Türkiye de dolaşıyor. Bizim çocuklarımız sınava bir dakika geç kalınca üniversite sınavına alınmıyor. Bu nedenle bir gencimiz canına kıydı. Suriyeliler sınavsız üniversiteye gidiyor. Yani Türkiye'de Suriyeli olmak lazım. Suriyelilere harcanan para 25 milyar dolar. Her aile, ayda bir sene boyunca bütçesinden 700 liralık Suriyelilere yardım yapmış. Vatandaşta bundan haberdar değil. Okul çağındaki 500 bin Suriyeli okula gitmiyor. Bunlar için tek bir seçenek var 'mafya' olmak. Suriyeliler meselesi Türkiye için çok büyük bir felaketi, daha şimdiden demografik bir bombayı, belki de bir Suriye PKK'sını büyütüyor."

'AK PARTİ'DE 'HAYIR' OYU VERECEKLER VAR'

Başbakan Binali Yıldırım'ın 16 Nisan'da referandumunda 'Hayır' oyu kullanacağını iddia eden Ümit Özdağ, "Atatürk yaşasaydı, Menderes yaşasaydı, Türkeş yaşasaydı, Muhsin Başkan yaşasaydı 'Evet' derdi diyorlar. Abdullah Gül ne diyor 'Hayır' diyor. Birçok isim Ak Parti'de 'Hayır' diyor. Ak Parti'de birçok milletvekili 'Hayır' diyor. Binali Yıldırım da 'Hayır' oyu atacak. Bütün sorun oy attığı sandıktan bir 'Evet' çıkmazsa düşünebiliyor musun manzarayı" dedi.

'HAYIRCI OLDUĞUMUZ İÇİN KAHVALTI VERMEDİLER'

Sabah kahvaltı yapacakları salonda kendilerinin 'Hayırcı' oldukları için kahvaltı veremeyeceklerini söyledikelerini ileri süren Özdağ, "Ne olursan ol gel, diyen bir zatın memleketindeyiz. Ancak bu sabah arkadaşlarla birlikte kahvaltı yapmaya gittiğimizde bize kahvaltı veremeyeceklerini söylediler. Neden, hayırcı olduğumuz için. Ancak aynı yerde daha önce geldiğimizde Allah razı olsun bir bardak çay vermişlerdi. Kalmak istediğimiz otellerde rezervasyonlarımız iptal ediliyor. Napalım çadırda mı kalalım'' diye konuştu.

DHA