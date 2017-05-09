Ümraniye Belediyesi kadınlara üretkenlik kapısı açtı

ÜMRANİYE Belediyesi'nin kadınlar için düzenlediği kurslarda kadınların ürettiği ürünler bugün halka açıldı. Kursiyerler ücretsiz olarak katıldıkları 35 kurstan elde ettikleri ürünleri ‘İnce İşler 2017 Hep Birlikte Türkiye'yiz' sloganıyla sergiledi.

Eski Ümraniye Belediyesi alanına kurulan çadırlarda ürünleri sergileyen kadınlar davetlilerin beğenisini topladı. Serginin açılışında performans gösterisiyle beğenileri toplayan Ümraniye Belediyesi engelli korosu ise ziyaretçilere çaldıkları türkülerle keyifli anlar yaşattı.

‘'ASLINDA DURDURULMAK İSTENEN YARA DEĞİL DARBE'YDİ''

Ümraniye Belediyesi'nde hasta bakımı ve ilk yardım öğretmeni olan Nazan Serenli, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak için öğrencileriyle hazırladığı 15 Temmuz konsept hikayesiyle ilgili, “Fatih, yaralanan arkadaşı Mehmet'i kanını durdurması için yardım ediyor'' aslında durdurulmak istenen yara değil, darbeydi” ifadelerini kullandı.

‘'YAPTIĞIM ÜRÜN BABANNEMİ HATIRLATIYOR''

Ümraniye Belediyesi el sanatlarında kursiyerlik yapan ev hanımı Beyhan Hamamcı, kendi el yapımı olan ürüne bakınca eskiye götürdüğünü, yapmış olduğu aynanın kendi babaannesinde de olduğunu kaydetti.

Sergiyi ziyaret eden emekli öğretmen Süheyra Yücel, “Sergiye çok emek verilmiş. Burada olmaktan çok mutluyum. Sanata ve sanatçıya saygımız sonsuz” dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, meslek edindirme kurslarının Güzel Sanatlar Fakültesi gibi hareket ettiğini ve kadınlar kursta çok sayıda el işi öğrendiklerini belirterek, “Sene sonunda yaptıklarını ürünü sergilerde satışa sunma imkânlıda sağlıyoruz. Kadınlar hem sanat öğreniyorlar hem de hobilerini geliştiriyorlar. Ayrıca ev ekonomilerinde katkıda bulunuyorlar” dedi.

Kadınların yansıra erkekler de el emeğiyle yaptıkları ürünleri sergide satma imkânı buldu. Emekli Aykut Okutur, zamanının boş geçmemesi için hayalleriyle süslediği ıhlamur ağacından olan ahşap oyma sanatını yaptığını söyledi. Kursiyerler sergi sonunda sertifikalarını aldı.

Ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlar, Ümraniye Belediyesi, Ümraniye son durakta Hanımeli çarşısında kendi ürettikleri ürünleri ücretsiz olarak satabilecekleri dükkân imkânı da sağlıyor. Ümraniye Belediyesi'ndeki kursiyerler yıl boyunca ürettiği ürünler Ramazan ayında sergilenerek ziyaretçilerini bekleyecek.

DHA